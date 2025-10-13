El comentario de Aitana a Ana Mena que ha provocado rumores de una colaboración | GTRES

No hay algo que guste más a los fans de las divas del pop que verlas cantar juntas. En Argentina es un movimiento habitual con sus artistas femeninas, quienes lanzan colaboraciones bastante a menudo, pero en España las estrellas femeninas de nuestra música no suelen unir su talento para sacar grandes hits.

Sin embargo, cualquier pasito es utilizada por los seguidores de las cantantes como una posible pista de que se avecina colaboración. Y lo último a lo que aferrarse ha sido una felicitación de Aitana a su compañera Ana Mena.

Y es que la malagueña acaba de lanzar Lárgate, su primer single de una nueva etapa musical. Esta balada oscura se envuelve de los sonidos de boleros y melodías de los años 70 para llevar al límite el desamor.

Aitana ha compartido en redes sociales el single y le ha dado la enhorabuena a la intérprete de Las 12 por este nuevo estreno: "Orgullosa de que haya mujeres en la industria tan increíbles como tú".

Por supuesto los rumores de una posible colaboración no han tardado en llegar, y más teniendo en cuenta que Ana Mena estaría finiquitando su nuevo álbum tras Bellodrama.

De momento no hay confirmación por parte de ninguna de las dos de que ese featuring vaya a ser una realidad, pero cualquier interacción entre las divas del pop están en el punto de mira más que nunca.