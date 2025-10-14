Aitana confirma su actuación en los Latin Grammy 2025

No nos cabe duda de que Aitana está en uno de los momentos de mayor éxito de su carrera. La artista catalana ha anunciado las primeras fechas de su gira Cuarto Azul World Tour con el que ofrecerá sus mejores directos entre España y Latinoamérica. Precisamente, al otro lado del charco le espera otra gran cita: los premios Latin Grammy, donde actuará. La cantante ha dado conocer la noticia en sus redes sociales vía stories de Instagram.

Esta actuación se produce seis años después de que se subiera al escenario de dichos premios en 2019, con el que canto Mi Persona Favorita junto a Alejandro Sanz, Greeicy y Nella.

¿Cuándo son los Latin Grammy?

Será el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Nominaciones de Aitana en los Latin Grammy 2025

Muchas veces dicen que el esfuerzo trae su propia recompensa, y, el último disco de Aitana es el ejemplo perfecto para ello. Aitana está nominada con Cuarto Azul en las categorías Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque. Estas nominaciones llegan después de que la catalana fuese nominada en dos ocasiones anteriores, entre ellas, en la 21ª entrega de estos premios con Spoiler en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop.

Los españoles nominados a los Latin Grammy

Aitana no es la única que forma parte de esta lista de españoles nominados. Los artistas de nuestro país tendrán una gran presencia en la 26ª entrega de estos galardones. Alejandro Sanz está nominado hasta en cuatro categorías: Grabación del año, Canción del año, Álbum del año y Mejor álbum pop contemporáneo.

Una estela que también sigue Leiva con tres nominaciones (Mejor álbum de rock, Mejor canción pop/rock y Mejor diseño de empaque) y Judeline que opta a tres premios (en las categorías Mejor álbum de música alternativa, Mejor canción alternativa y Mejor ingeniería de grabación para un álbum). Por su parte, la artista argetina criada en España, Nathy Peluso, también se postula a dos galardones (en las categorías Mejor interpretación urbana/fusión urbana y Mejor canción urbana).

Esta lista de españoles nominados la completan Dani Martín, Yerai Cortés, Rusowsky, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Sílvia Pérez Cruz, Vera GRV, Rafael Serrallet, Andrés Barrios, Las Migas, Kiki Morente, Ángeles Toledano, Ausiàs Parejo, Susana Gómez Vázquez e Isabel Dobarro.

Artistas confirmados

En esa entrega de premios artistas como Gloria Estefan, Morat o Raphaelestarán presentes en esta gala de premios. De hecho, el artista jienense tiene una mención especial, ya que ha sido nombrado Persona del Año 2025.