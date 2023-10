Aitana confirma su colaboración con Quevedo en su concierto en Las Palmas

Hace muchos meses que corre el rumor de una colaboración entre la reina del pop española y el canario más internacional.

Durante un directo de Instagram en el mes de marzo, Quevedo mostró "por error" una canción que aún no había no ha salido a la luz, donde claramente se podía escuchar la voz de Aitana.

Los fans de la catalana enloquecieron ante esta posible mezcla y, con el anuncio de Alpha, pensaron que podía tratarse de uno de los tracks de su disco con sonido club, pero no fue así. Pese a que sí hubo colaboraciones —Danna Paola,Nicki Nicole y Rels B—, el intérprete de Columbia no se encontraba entre ellas.

Ahora, Aitana se encuentra de gira con el Alpha Tour, y ha hecho una parada en las Islas Canarias, en concreto en Las Palmas, donde ha confirmado su collab con el cantante durante la prueba de sonido tras la curiosa pregunta de uno de sus fans.

"Yo espero que pronto, ya os contará él, es algo más de él y ya él os lo dirá, no voy a ser yo quien quite la sorpresa, ya pronto espero que os pueda decir algo", ha dicho la cantante un poco nerviosa por la pregunta.

En el podcast Clase Básica, la intérprete de Los Angeles reconoció que le gustaría colaborar con Quevedo.

"He hablado con Quevedo algunas veces. Me gustaría cenar o tomar algo con él para conocernos y ver si puede salir o no una colaboración porque me encantaría colaborar con él, siento que todo lo que está haciendo es increíble. Todo lo que está logrando y cómo se le ve de sencillo y de puro, eso a mí me encanta", confesó en la charla.

El artista urbano también le reveló a Ibai Llanos en una de sus entrevistas que tenía una colaboración con una artista que dejaría a todo con la boca abierta.

Después de la confirmación de Aitana no podemos tener más hype por escuchar este hit.