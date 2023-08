Aitana anuncia la fecha de lanzamiento de su disco 'Alpha'

El regreso de Aitana es un hecho. La cantante catalana ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas y, tras el estreno de la canción Miamor con Rels B, la artista ha confirmado la fecha de lanzamiento de du disco Alpha, el tercero de su carrera.

El nuevo trabajo de Aitana, que incluye canciones como The Killers o Las Babys, llega el viernes 22 de septiembre, a tiempo para el inicio de su Alpha Tour. La gira arranca el 1 de octubre en Valencia y se despide el 5 de diciembre en Madrid.

La cantante ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo promocional de algo más de un minuto que sigue la línea de electrohouse en la que ha basado su nuevo proyecto musical y que dista mucho de sus dos anteriores trabajos, Spoiler (2019) y 11 razones (2020).

Las canciones de 'Alpha', el disco de Aitana

Alpha llegará cargado de nuevas canciones y también de otras ya conocidas. Aitana ya ha estrenado en plataformas cinco canciones y ha adelantado la balada The Killers, que no ha salido a la luz pero hemos podido escucharla en directo.

Formentera (ft Nicki Nicole)

(ft Nicki Nicole) En el coche

Los Angeles

Las Babys

Miamor (ft Rels B)

(ft Rels B) The Killers

Esta última es una canción muy especial, ya que es la primera escrita íntegramente por ella y parece dirigida a Sebastián Yatra, cuya relación se confirmó este verano al publicarse la primera foto de los dos cantantes besándose.

"Por primera vez voy a tener una canción en un disco solamente escrita por mí", contó la artista sobre esta canción que escribió en su casa en solo 15 minutos. "No sé lo que estaba haciendo, pero necesitaba llegar y estar en el piano. Empecé a soltarlo todo en esa canción", apuntó sobre el tema que lleva como título el nombre de la banda de rock estadounidense que Aitana y Yatra vieron en directo en el Mad Cool 2022.

Alpha incluye una tercera colaboración —que se une a la de Nicki Nicole y Rels B— con Danna Paola, como la propia Aitana confirmó durante su reciente visita a México. "Lo digo porque quería que fuese sorpresa pero nos pillaron a las dos grabando el videoclip en Ibiza así que ya lo sabe todo el mundo. Esa canción saldrá con el disco y luego saldrá el videoclip un poco más adelante", aseguró la cantante, que se declaró gran fan de la mexicana.

'Alpha', mucho más que un disco

Para este tercer álbum de estudio, Aitana ha preparado un proyecto conceptual que va más allá de la música.

La intérprete ha formado una comunidad a raíz de este disco para compartir novedades con sus fans y hacer que se sientan seguros y libres. Por ese mismo motivo la extriunfita creo el conceptoAlpha House, unos eventos +18 para sus seguidores bajo el lema Dancing is mandatory. Remember to be wild (Bailar es obligatorio. Recuerda ser salvaje).

Se trata del proyecto musical más ambicioso, diferente y rompedor de la cantante para el que está tratando de acercarse más a sus fans, innovar y descubrirse a si misma.