Aitana inclumple el dresscode y se emociona hablando con sus fans en el 'Alpha Tour' de Málaga

Aitana ha hecho sold out para su segund concierto del Alpha Tour, que se ha celebrado en Málaga.

La artista está recorriendo contados lugares de España con la gira de su tercer álbum de estudio, pero según ha asegurado en la prueba de sonido que no se acaba aquí: quiere hacer festivales en 2024 en las ciudades que no ha tenido la oportunidad de visitar.

También ha confesado que, pese a llevar solo un concierto, es el tour que más está disfrutando hasta la fecha, y se nota: tanto en el show de Valencia como en el de Málaga, hemos visto a una Aitana libre, disfrutona y muy contenta de estar lo que está haciendo, y ella no es la única que se lo pasa pipa: sus fans están disfrutando a lo grande de sus conciertos de esta nueva etapa.

Incumple su propio dresscode

Antes de que comenzase la gira, la intérprete de Formentera propuso a sus seguidores un dresscode para cada ciudad, y pese a que se ajustó al de su primer concierto en la Ciutat de les Arts i les Ciències. llevando un pantalón rosa, en Málaga no lo ha hecho, al menos durante el concierto en sí.

Para la prueba de sonido, la cantante se decantó por un top deportivo blanco y un pantalón de chándal verde, pero durante el show oficial, Aitana ha optado por una falda pantalón negra y un top negroy marrón.

Outfit prueba

Outfit concierto

Con la miel en los labios

La catalana ha vuelto a cantar Con la miel en lo labios, una canción dedicada a su exparejaMiguel Bernardeau, y que reconoció en su primer concierto que ni siquiera había ensyado.

Pero como sabe que es una de las favoritas del público, ha querido regalarles el momento y cantar esta canción con tanto signficado junto a ellos. "Cantar esta canción el otro día fue bastante fuerte, pero fue muy bonito porque sé que os encanta esta canción", ha confesado a sus fas antes de interpretarla.

Lágrimas de reflexión

Aitana no ha andado por una camino de rosas en los últimos meses.

Tras romper con Miguel se encerró en el estudio y de ahí nació Alpha, un disco de mucha verdad, como dice ella misma, y esa verdad fue criticada sin comerlo ni beberlo. Las redes estaban llenas de mensajes negativos de una persona que, a simple vista, lo único que había hecho era hacer música.

La artista se ha tomado un momento para hablar con sus fans de los cambios de la vida, y no ha podido evitar emocionarse con esta bonita reflexión con la que nos ha dejado con los sentimientos a flor de piel.

"Me gusta que en mi familia todo el mundo esté sano, y que mis amigos sean los de toda la vida, me siento muy afortunada y solo quiero deciros que si alguien está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo te acabas dando cuenta, y yo también acabaré dándome cuenta que me queda mucho por vivir pero, te acabas dando cuenta que todo cambio es experiencia y todo cambio siempre, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor".

La artista ha disfrutado mucho del cocnierto y tras finalizarlo ha puesto un tweet de apreciación: "málaga q increíble EN SERIO os amo💚 os amo os amo os amo".