Aitana liberará nuevas entradas para sus conciertos con el 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana en la presentación de su disco 'Cuarto Azul' | Gtres

El CUARTO AZUL WORLD TOUR está a menos de tres semanas de iniciar y muchos fans se quedaron sin su entrada para poder ver a Aitana actuar en directo.

Sin embargo, nuestra superestrella favorita se tenía un as guardado bajo la manga, por lo que, después de anunciar las últimas fechas de la gira hace dos semanas, ahora nos ha sorprendido con la liberación de nuevas entradas para sus shows ya anunciados.

Según se apunta en los correos publicados por los fans, se publicará "un número muy limitado de entradas" debido a "unos ajustes de producción".

¡Y lo mejor es que podrás comprarlas muy pronto!

Cuándo comprar las entradas

En este anuncio se ha comunicado que las entradas estarán disponibles el 21 de abril a las 12:00 h, hora española.

Para acceder a la compra, tendrás que hacerlo a través de la página oficial del tour.

Por el momento, se ha anunciado que se liberarán entradas para los conciertos de Madrid y Sevilla, pero revisa tu correo y estate atento a la página web mañana.

Todas las fechas del 'Cuarto Azul World Tour'