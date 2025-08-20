Aitana, Lola Índigo y Alejandro Sanz, entre los nominados a los Premios Juventud 2025

Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Judeline, Bad GyalEnrique Iglesias, Rels B y Quevedo son los artistas españoles nominados a los Premios Juventud 2025. La organización dio a conocer este martes la lista completa de candidatos a los galardones que se entregan el jueves 25 de septiembre en una ceremonia celebrada por primera vez fuera de Estados Unidos a fin de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

Bad Bunny y Danny Ocean parten como favoritos de esta edición, con seis nominaciones cada uno, seguidos de Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, que optan a cinco premios.

Este año los galardones han incorporado ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Podcast del Año; #ModoAvión, para quienes inspiran a explorar el mundo; POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral; y Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales y en la que están nominados los españoles La Pija y La Quinqui.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales. Repasa aquí la lista completa de nominados a los Premios Juventud, que este año tendrán a Clarissa Molina como conductora y que se entregarán en el Centro de Convenciones Figali en una ceremonia que está previsto que dure cuatro horas e incluya un preshow de alfombra roja bajo el título Noche de Estrellas de Premios Juventud.

Lista completa de nominados a Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Victor Mendivil

Girl Power

Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia

- Ha*Ash & Thalia Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole

- Emilia, Tini & Nicki Nicole Chulo pt.2 - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

En 4 - Kenia Os & Anitta

- Kenia Os & Anitta La Reina (Remix) - Lola Indigo, María Becerra & Villano Antillano

Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara

- María José & Ana Bárbara MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

- Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao ¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

Dallax - Feid & Ty Dolla $ign

- Feid & Ty Dolla $ign Now or Never - Bon Jovi & Pitbull

- Bon Jovi & Pitbull Ojos Tristes (With The Marías) - Selena Gomez, benny blanco & The Marías

- Selena Gomez, benny blanco & The Marías Santa - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

- Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr Tonight (Bad Boys: Ride Or Die) - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

La Cuadrada - Belinda & Tito Double P

- Belinda & Tito Double P Mercedes - Becky G & Oscar Maydon

- Becky G & Oscar Maydon Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia

- Los Ángeles Azules & Emilia Por Qué Será - Grupo Frontera & Maluma

- Grupo Frontera & Maluma Vivir Sin Aire - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

- Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha Como la Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

- Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro Corridos y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon

- Steve Aoki & Oscar Maydon Savage Funk (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake

- Anitta & Dj Snake Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

+57 - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

- Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd Bing Bong - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

- Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera Degenere - Myke Towers ft. benny blanco

- Myke Towers ft. benny blanco DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj

- FloyyMenor & Cris Mj Hay Lupita - Lomiiel

- Lomiiel La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

- W Sound, Beéle & Ovy on the Drums Polvo de Tu Vida - J Balvin & Chencho Corleone

- J Balvin & Chencho Corleone Savage Funk - Anitta

- Anitta Tommy & Pamela - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

Adivino - Myke Towers & Bad Bunny

- Myke Towers & Bad Bunny Carbon Vrmor - Farruko & Sharo Towers

- Farruko & Sharo Towers Comernos - Omar Courtz & Bad Gyal

Gata Only (Remix) - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

- FloyyMenor, Ozuna & Anitta Gatitas Sandungueras Vol.1 - Álvaro Díaz & Feid

- Álvaro Díaz & Feid La Nena - Lyanno & Rauw Alejandro

- Lyanno & Rauw Alejandro Mamasota - Manuel Turizo & Yandel

- Manuel Turizo & Yandel Mírame - Blessd & Ovy on the Drums

- Blessd & Ovy on the Drums Puro Guayeteo - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

- Wisin, Don Omar & Jowell y Randy Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

Chaparrita - Standly & Yeri Mua

- Standly & Yeri Mua Nubes - De La Rose & Omar Courtz

- De La Rose & Omar Courtz Real Gangsta Love - Trueno

- Trueno Tú Et Moi - Judeline & Mc Morena

Tu Vas Sin (fav) - Rels B

Mejor Álbum Urbano

Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.] - Farruko

- Farruko Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

- Bad Bunny Elyte - Yandel

- Yandel ‘Funk Generation’ - Anitta

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

‘Rayo’ - J Balvin

‘San Blas’ - Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘La_playlist.mpeg’ - Emilia

‘Ley Universal’ - Danny Ocean

‘Loveo’ - Daddy Yankee

‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz

‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ - Kany García

‘Mientes’ - Reik

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

‘A Mucha Honra’ - Thalia

‘El Viaje’ - Luis Fonsi

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Tropical Hit

‘Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Tropical Mix

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

‘Amor’ - Danny Ocean

‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna

‘Uwaie’ - Kapo

Mejor Álbum Tropical

‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George

‘Coexistencia’ - Luis Figueroa

‘Cuatro’- Camilo

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Muévanse’- Marc Anthony

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

‘Raíces’- Gloria Estefan

‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona

‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Línea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran

Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Creator Del Año

Doris Jocelyn

Federico Vigevani

Isabella Ladera

Jessica Judith Ortiz

Jorge Chacón

Creator Con Causa

Aaron Murphy

Alex Serrano

Alexis Omman

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Mejor LOL

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Alex Barozzi

Berenice Castro

Chantal Torres

Florencia Guillot Dorssi

Yayis Villarreal

Podcast del Año

El Bueno, La Mala y El Feo - Qué Tranza

Casados y Complicados

Date Cuenta Podcast

Indomables con Regina Carrot

Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luisito Comunica

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero