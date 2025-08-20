Aitana, Lola Índigo y Alejandro Sanz, entre los nominados a los Premios Juventud 2025
La gala de los Premios Juventud 2025 tendrá aroma español. Ocho artistas nacionales —Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Judeline, Bad Gyal, Enrique Iglesias, Rels B y Quevedo— figuran en la lista de nominados de la ceremonia que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre en Panamá. Los artistas con más candidaturas son Bad Bunny y Danny Ocean.
Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Judeline, Bad GyalEnrique Iglesias, Rels B y Quevedo son los artistas españoles nominados a los Premios Juventud 2025. La organización dio a conocer este martes la lista completa de candidatos a los galardones que se entregan el jueves 25 de septiembre en una ceremonia celebrada por primera vez fuera de Estados Unidos a fin de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.
Bad Bunny y Danny Ocean parten como favoritos de esta edición, con seis nominaciones cada uno, seguidos de Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, que optan a cinco premios.
Este año los galardones han incorporado ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.
Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Podcast del Año; #ModoAvión, para quienes inspiran a explorar el mundo; POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral; y Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales y en la que están nominados los españoles La Pija y La Quinqui.
En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales. Repasa aquí la lista completa de nominados a los Premios Juventud, que este año tendrán a Clarissa Molina como conductora y que se entregarán en el Centro de Convenciones Figali en una ceremonia que está previsto que dure cuatro horas e incluya un preshow de alfombra roja bajo el título Noche de Estrellas de Premios Juventud.
Lista completa de nominados a Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Karol G
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
La Nueva Generación Femenina
- Aria Bela
- De La Rose
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
- Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- DND
- Hamilton
- Kapo
- La Cruz
- ROA
- Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
- Calle 24
- Camila Fernández
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Kevin Aguilar
- Línea Personal
- Macario Martínez
- Netón Vega
- Tito Double P
- Victor Mendivil
Girl Power
- Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
- Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- Chulo pt.2 - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- En 4 - Kenia Os & Anitta
- La Reina (Remix) - Lola Indigo, María Becerra & Villano Antillano
- Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara
- MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
- ¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert
Colaboración OMG
- Dallax - Feid & Ty Dolla $ign
- Now or Never - Bon Jovi & Pitbull
- Ojos Tristes (With The Marías) - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
- Santa - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
- Tonight (Bad Boys: Ride Or Die) - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
- La Cuadrada - Belinda & Tito Double P
- Mercedes - Becky G & Oscar Maydon
- Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia
- Por Qué Será - Grupo Frontera & Maluma
- Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
Mejor Dance Track
- 2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
- Como la Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- Corridos y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
- Savage Funk (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake
- Teka - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
- +57 - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- Bing Bong - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
- Degenere - Myke Towers ft. benny blanco
- DtMF - Bad Bunny
- Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj
- Hay Lupita - Lomiiel
- La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
- Polvo de Tu Vida - J Balvin & Chencho Corleone
- Savage Funk - Anitta
- Tommy & Pamela - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
- Adivino - Myke Towers & Bad Bunny
- Carbon Vrmor - Farruko & Sharo Towers
- Comernos - Omar Courtz & Bad Gyal
- Gata Only (Remix) - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
- Gatitas Sandungueras Vol.1 - Álvaro Díaz & Feid
- La Nena - Lyanno & Rauw Alejandro
- Mamasota - Manuel Turizo & Yandel
- Mírame - Blessd & Ovy on the Drums
- Puro Guayeteo - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- Teka - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
- Chaparrita - Standly & Yeri Mua
- Nubes - De La Rose & Omar Courtz
- Real Gangsta Love - Trueno
- Tú Et Moi - Judeline & Mc Morena
- Tu Vas Sin (fav) - Rels B
Mejor Álbum Urbano
- Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.] - Farruko
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Elyte - Yandel
- ‘Funk Generation’ - Anitta
- ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
- ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
- ‘Rayo’ - J Balvin
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
- ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
- ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
- ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
- ‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- ‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
- ‘Ley Universal’ - Danny Ocean
- ‘Loveo’ - Daddy Yankee
- ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
- ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
- ‘García’ - Kany García
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
- ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
- ‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
- ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
- ‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba
- ‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
- ‘A Mucha Honra’ - Thalia
- ‘El Viaje’ - Luis Fonsi
- ‘Haashville’ - Ha*Ash
- ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
- ‘Milagro’- Sebastián Yatra
- ‘Panorama’- Reik
- ‘Reflexa’ - Danny Ocean
- ‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
- ‘Ya Es Mañana’ - Morat
Tropical Hit
- ‘Alé Alé’ - Marc Anthony
- ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
- ‘Fuera de Lugar’ - Venesti
- ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
- ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G
Tropical Mix
- ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
- ‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
- ‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha
- ‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
- ‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
- ‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
- ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
- ‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
- ‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León
- ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
- ‘Amor’ - Danny Ocean
- ‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
- ‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna
- ‘Uwaie’ - Kapo
Mejor Álbum Tropical
- ‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
- ‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George
- ‘Coexistencia’ - Luis Figueroa
- ‘Cuatro’- Camilo
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Muévanse’- Marc Anthony
- ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
- ‘Raíces’- Gloria Estefan
- ‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona
- ‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
- ‘El Amigo’ - Christian Nodal
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
- ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
- ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
- ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
- ‘Corazón de Piedra’ - Xavi
- ‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
- ‘Morena Canela’ - Chino Pacas
- ‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega
- ‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- ‘Amé’ - Christian Nodal
- ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
- ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz
- ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
- ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- ‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
- ‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
- ‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
- ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
- ‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- ‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez
- ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
- ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
- ‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez
- ‘Holanda’ - Línea Personal
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
- ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
- ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
- ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León
- ‘Eden’ - Eden Muñoz
- ‘Encuentros’ - Becky G
- ‘Evolución’ - Grupo Firme
- ‘Éxodo’ - Peso Pluma
- ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
- ‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
- ‘Next’ - Xavi
- ‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
- Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
- Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
- Fernando Colunga - Amanecer
- José Ron - Papás por Conveniencia
- Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
- Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
- Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
- Livia Brito - Amanecer
- Oka Giner - Las Hijas de la Señora García
Me Enamoran
- Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
- Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
- Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
- Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
Creator Del Año
- Doris Jocelyn
- Federico Vigevani
- Isabella Ladera
- Jessica Judith Ortiz
- Jorge Chacón
Creator Con Causa
- Aaron Murphy
- Alex Serrano
- Alexis Omman
- Carlos Eduardo Espina
- Jesús Morales
Mejor LOL
- Alex Quiroz
- Dani Valle
- Edy Suárez
- Jose Ramones
- Los Chicaneros
#GettingReadyWith
- Alex Barozzi
- Berenice Castro
- Chantal Torres
- Florencia Guillot Dorssi
- Yayis Villarreal
Podcast del Año
- El Bueno, La Mala y El Feo - Qué Tranza
- Casados y Complicados
- Date Cuenta Podcast
- Indomables con Regina Carrot
- Se Regalan Dudas
Stream que Nos Pegó
- Emilio Antun
- Envinadas
- Karime Kooler
- La Pija y La Quinqui
- La Más Draga
#ModoAvión
- Alan Estrada
- Katy Esquivel
- Luisito Comunica
- Luz Carreiro
- Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
- Ara y Fer
- Esteban Cacho
- Jero Freixas
- Josh Juanico
- Laura Biondo