JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE

Aitana, Lola Índigo y Alejandro Sanz, entre los nominados a los Premios Juventud 2025

La gala de los Premios Juventud 2025 tendrá aroma español. Ocho artistas nacionales —Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Judeline, Bad Gyal, Enrique Iglesias, Rels B y Quevedo— figuran en la lista de nominados de la ceremonia que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre en Panamá. Los artistas con más candidaturas son Bad Bunny y Danny Ocean.

Madrid20/08/2025 09:51

Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Judeline, Bad GyalEnrique Iglesias, Rels B y Quevedo son los artistas españoles nominados a los Premios Juventud 2025. La organización dio a conocer este martes la lista completa de candidatos a los galardones que se entregan el jueves 25 de septiembre en una ceremonia celebrada por primera vez fuera de Estados Unidos a fin de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

Bad Bunny y Danny Ocean parten como favoritos de esta edición, con seis nominaciones cada uno, seguidos de Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, que optan a cinco premios.

Este año los galardones han incorporado ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Podcast del Año; #ModoAvión, para quienes inspiran a explorar el mundo; POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral; y Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales y en la que están nominados los españoles La Pija y La Quinqui.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales. Repasa aquí la lista completa de nominados a los Premios Juventud, que este año tendrán a Clarissa Molina como conductora y que se entregarán en el Centro de Convenciones Figali en una ceremonia que está previsto que dure cuatro horas e incluya un preshow de alfombra roja bajo el título Noche de Estrellas de Premios Juventud.

Lista completa de nominados a Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Karol G
  • Myke Towers
  • Natti Natasha
  • Netón Vega
  • Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Mau y Ricky
  • Morat
  • Rawayana

La Nueva Generación Femenina

  • Aria Bela
  • De La Rose
  • Mari
  • Yailin La Más Viral
  • Yami Safdie
  • Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

  • Alex Ponce
  • Alleh
  • Beéle
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • DND
  • Hamilton
  • Kapo
  • La Cruz
  • ROA
  • Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

  • Calle 24
  • Camila Fernández
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Kevin Aguilar
  • Línea Personal
  • Macario Martínez
  • Netón Vega
  • Tito Double P
  • Victor Mendivil

Girl Power

  • Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
  • Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • Chulo pt.2 - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
  • En 4 - Kenia Os & Anitta
  • La Reina (Remix) - Lola Indigo, María Becerra & Villano Antillano
  • Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara
  • MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
  • ¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

  • Dallax - Feid & Ty Dolla $ign
  • Now or Never - Bon Jovi & Pitbull
  • Ojos Tristes (With The Marías) - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
  • Santa - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
  • Tonight (Bad Boys: Ride Or Die) - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

  • La Cuadrada - Belinda & Tito Double P
  • Mercedes - Becky G & Oscar Maydon
  • Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia
  • Por Qué Será - Grupo Frontera & Maluma
  • Vivir Sin Aire - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

  • 2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
  • Como la Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
  • Corridos y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
  • Savage Funk (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake
  • Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

  • +57 - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • Bing Bong - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
  • Degenere - Myke Towers ft. benny blanco
  • DtMF - Bad Bunny
  • Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj
  • Hay Lupita - Lomiiel
  • La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
  • Polvo de Tu Vida - J Balvin & Chencho Corleone
  • Savage Funk - Anitta
  • Tommy & Pamela - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

  • Adivino - Myke Towers & Bad Bunny
  • Carbon Vrmor - Farruko & Sharo Towers
  • Comernos - Omar Courtz & Bad Gyal
  • Gata Only (Remix) - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
  • Gatitas Sandungueras Vol.1 - Álvaro Díaz & Feid
  • La Nena - Lyanno & Rauw Alejandro
  • Mamasota - Manuel Turizo & Yandel
  • Mírame - Blessd & Ovy on the Drums
  • Puro Guayeteo - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
  • Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

  • Chaparrita - Standly & Yeri Mua
  • Nubes - De La Rose & Omar Courtz
  • Real Gangsta Love - Trueno
  • Tú Et Moi - Judeline & Mc Morena
  • Tu Vas Sin (fav) - Rels B

Mejor Álbum Urbano

  • Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.] - Farruko
  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Elyte - Yandel
  • ‘Funk Generation’ - Anitta
  • ‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
  • ‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
  • ‘Rayo’ - J Balvin
  • ‘San Blas’ - Boza
  • ‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
  • ‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

  • ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • ‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
  • ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
  • ‘Latina Foreva’ - Karol G
  • ‘Nuevayol’ - Bad Bunny
  • ‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE
  • ‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
  • ‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

  • ‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
  • ‘Ley Universal’ - Danny Ocean
  • ‘Loveo’ - Daddy Yankee
  • ‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
  • ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

  • ‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
  • ‘García’ - Kany García
  • ‘Mientes’ - Reik
  • ‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
  • ‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

  • ‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
  • ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
  • ‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
  • ‘Se Va La Luz’ - Black Guayaba
  • ‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

  • ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
  • ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
  • ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
  • ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
  • ‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

  • ‘A Mucha Honra’ - Thalia
  • ‘El Viaje’ - Luis Fonsi
  • ‘Haashville’ - Ha*Ash
  • ‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
  • ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
  • ‘Milagro’- Sebastián Yatra
  • ‘Panorama’- Reik
  • ‘Reflexa’ - Danny Ocean
  • ‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
  • ‘Ya Es Mañana’ - Morat

Tropical Hit

  • ‘Alé Alé’ - Marc Anthony
  • ‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
  • ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
  • ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
  • ‘Fuera de Lugar’ - Venesti
  • ‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
  • ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
  • ‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
  • ‘Raíces’ - Gloria Estefan
  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Tropical Mix

  • ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
  • ‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
  • ‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. Dj Buddha
  • ‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
  • ‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
  • ‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
  • ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
  • ‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
  • ‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carín León
  • ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

  • ‘Amor’ - Danny Ocean
  • ‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums
  • ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
  • ‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna
  • ‘Uwaie’ - Kapo

Mejor Álbum Tropical

  • ‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
  • ‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George
  • ‘Coexistencia’ - Luis Figueroa
  • ‘Cuatro’- Camilo
  • ‘Eterno’ - Prince Royce
  • ‘Muévanse’- Marc Anthony
  • ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
  • ‘Raíces’- Gloria Estefan
  • ‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona
  • ‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

  • ‘El Amigo’ - Christian Nodal
  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
  • ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

  • ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
  • ‘Corazón de Piedra’ - Xavi
  • ‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
  • ‘Morena Canela’ - Chino Pacas
  • ‘Si No Quieres No’ - Luis R Conriquez & Netón Vega
  • ‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

  • ‘Amé’ - Christian Nodal
  • ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
  • ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz
  • ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
  • ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

  • ‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
  • ‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
  • ‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
  • ‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

  • ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
  • ‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
  • ‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R Conriquez
  • ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
  • ‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

  • ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
  • ‘Esa Noche’ - Eslabon Armado & Macario Martínez
  • ‘Holanda’ - Línea Personal
  • ‘Loco’ - Netón Vega
  • ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
  • ‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

  • ‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
  • ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León
  • ‘Eden’ - Eden Muñoz
  • ‘Encuentros’ - Becky G
  • ‘Evolución’ - Grupo Firme
  • ‘Éxodo’ - Peso Pluma
  • ‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
  • ‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
  • ‘Next’ - Xavi
  • ‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

  • Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
  • Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
  • Fernando Colunga - Amanecer
  • José Ron - Papás por Conveniencia
  • Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

  • Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
  • Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
  • Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
  • Livia Brito - Amanecer
  • Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran

  • Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
  • Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
  • Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
  • Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
  • Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Creator Del Año

  • Doris Jocelyn
  • Federico Vigevani
  • Isabella Ladera
  • Jessica Judith Ortiz
  • Jorge Chacón

Creator Con Causa

  • Aaron Murphy
  • Alex Serrano
  • Alexis Omman
  • Carlos Eduardo Espina
  • Jesús Morales

Mejor LOL

  • Alex Quiroz
  • Dani Valle
  • Edy Suárez
  • Jose Ramones
  • Los Chicaneros

#GettingReadyWith

  • Alex Barozzi
  • Berenice Castro
  • Chantal Torres
  • Florencia Guillot Dorssi
  • Yayis Villarreal

Podcast del Año

  • El Bueno, La Mala y El Feo - Qué Tranza
  • Casados y Complicados
  • Date Cuenta Podcast
  • Indomables con Regina Carrot
  • Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

  • Emilio Antun
  • Envinadas
  • Karime Kooler
  • La Pija y La Quinqui
  • La Más Draga

#ModoAvión

  • Alan Estrada
  • Katy Esquivel
  • Luisito Comunica
  • Luz Carreiro
  • Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero

  • Ara y Fer
  • Esteban Cacho
  • Jero Freixas
  • Josh Juanico
  • Laura Biondo