Alejandro Fernández se pronuncia sobre sus videos cantando borracho: "No diré que no volverá a pasar"

Alejandro Fernández lleva desde 2017 involucrado en varias polémicas en relación al consumo de alcohol mientras estaba actuando. Durante ese año, estaba cantando y casi vomita, aunque unas pocas semanas después tuvo el mismo problema durante una entrevista.

Desde ese momento, han sido muchas las veces que ha llamado la atención por lo mismo, la última de ellas a principios de este febrero. Ocurrió durante un concierto en León (México) y sus fans se dieron cuenta de que apenas podía mantenerse en pie y los videos de este show no tardaron en circular por todo internet.

Hace pocos días, el cantautor se pasó por el Festival de Viña del Mar (Chile) y durante la rueda de prensa le preguntaron acerca de esto.

Las explicaciones de Alejandro Fernández

"¿Qué puedo decir sobre lo de León? Esto es lo que pasó: hace un par de meses, me fui a Colorado con mi familia y decidí no probar más alcohol. Ni siquiera una copa de vino para cenar. También me dediqué a hacer dieta y a hacer ejercicio, porque traía un sobrepeso de 20 kilos, que me estaba preocupando... Y, por más que hacía cosas, no me lo quitaba. No sé si era el estrés o la partida de mi padre. Y cuando pasó lo de la presentación, yo llevaba un rato sin hacerlo", comenzó diciendo.

Así, confesó que no estaba borracho porque ya hacía meses que había dejado de beber.

"Ese día en León, yo llegué a ver la presentación de mi hijo Álex en un palenque, que es como yo comencé mi carrera. Así que me emocioné muchísimo, porque me vi reflejado. Sobre todo, cuando me subí al escenario a hacer un pequeño homenaje a mi padre. Después, mi hijo me dedicó una canción, me senté a escucharla y, de lejos, vi a una chica que traía una chaqueta con una impresión de mi padre y yo... Y me la puse. Y ahí fue cuando todo se empezó a salir de contexto. Gente que no me quiere o que me quiere ver mal publicó momentos en los que no me veía bien", manifestó.

"Creo que es una cosa que, simplemente, sucedió y ya aprendí. No quiero decir que nunca más en mi vida me vaya a pasar, porque ya me ha pasado dos veces, pero sí me sirvió de experiencia. Además, quiero que entiendan que esto no fue algo premeditado. Solo me ganó la emoción de que Álex estuviese cantando y el recuerdo de mi padre. De hecho, lloré mucho y quedé con los ojos hinchados. Por eso no me veía bien... Y si ofendí a alguien, quiero que sepan que creo que esto me va a ayudar a no volverlo a hacer y a medir mis sentimientos", concluyó.