Alessia Cara hace un espectacular ‘medley’ con canciones de Destiny’s Child

Alessia Cara ha demostrado una vez más su talento tanto cantando temas propios como haciendo versiones. En esta ocasión la artista ha visitado los estudios de 'SiriusXM Hits 1' para hacer un espectacular 'medley' con algunos de los éxitos de Destiny's Child e interpretar en acústico 'Trust My Lonely' , de su último álbum ' The Pains Of Growing'.

Alessia Cara ha visitado los estudios de la emisora de radio 'SiriusXM Hits' para realizar una pequeña e increíble actuación en acústico.

Por un lado ha hecho un espectacular 'medley' con los hits de Destiny's Child: 'Say My Name', 'Bills Bills Bills', 'Survivor', 'Bootylicious', 'Emotion'; donde ha demostrado su gran capacidad vocal sin arreglos, únicamente acompañada de tres coristas, una guitarra acústica, un teclado y percusión.

Además, también ha interpretado en acústico 'Trust My Lonely', de su último álbum 'The Pains Of Growing'. Este segundo trabajo de la artista canadiense que relata su lucha contra la inseguridad y la depresión que vivió durante su ascenso a la fama.

En 2016 Alessia Cara pasó de hacer vídeos para Youtube desde su habitación a ser la telonera de la gira de Coldplay por Europa y Estados Unidos, llevando su música alrededor de todo el mundo.

Precisamente en uno de los conciertos que Coldplay ofreció en Barcelona ese año tuvimos la oportunidad de charlar con Alessia Cara, donde ya nos explicó cómo estaba viviendo este repentino ascenso a la fama y dónde ya estaba trabajando en este segundo disco.