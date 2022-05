Álvaro de Luna, Camila Cabello, Morat, Aitana… 45 éxitos para calentar motores para el verano

Dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero estamos convencidos de que el calor ha venido para quedarse. Y con estas temperaturas solo podemos pensar en una cosa… Verano. Te proponemos 45 temas para ir calentando motores de cara a la estación del año por excelencia.

Para los amantes de calor, tenemos los hits perfectos para celebrar que summer is coming. Para hacer homenaje a las temperaturas actuales proponemos Clima Tropical de Dani Fernández, Juramento eterno de sal y Levantarnos al sol, de Álvaro de Luna, y Heat Waves de Glass Animals.

Para los que echen de menos el frío, lo tenemos todo bajo control: Cold Heart de Dua Lipa y Elton John, Porfa no te vayas, de Beret y Morat, Stay de Kid Laroi y Justin Bieber, Don’t Go Yet de Camila Cabello y In The Dark de Purple Disco Machine & Sophie and The Gigants.

Verano para muchos es sinónimo de fiesta y buen rollito, como Sigue de J Balvin ft Ed Sheeran, Berlín de Aitana, Todo de ti de Rauw Alejandro, Bam Bam de Camila Cabello y La Fama de Rosalía ft The Weeknd ¿Preparado para darlo todo en la pista de baile?

Si te parecen pocos no te preocupes, que tenemos más éxitos escondidos bajo la manga: Don’t be Shy de Tiesto y Karol G, Toy Story de Lola Índigo, Música Ligera de Ana Mena, Formentera de Aitana y Nicki Nicole o Blinding Lights de The Weeknd.

Te dejamos la playlist completa para que puedas disfrutar de los mejores éxitos de Europa FM ¡Dale al play!