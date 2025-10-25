Amaral explica cómo Aitana les pidió varias veces que cantaran con ella: "Es muy expresiva"

Amaral fue la gran sorpresa del último concierto de Aitana en el Riyadh Air Metropolitano. La banda zaragozana se unió a la catalana en su gira de estadios Metamorfosis season para hacer cumplir un sueño de la diva del pop.

Juntos cantaron Marta, Sebas, Guille y los demás, momento que pasó a la posteridad. Y si bien la intérprete de 6 de febrero ha contado que siempre ha sentido admiración por el dúo y que quería que se subieran con ella al escenario, ahora Amaral ha dado su versión de los hechos desde Local de Ensayo Europa FM.

Amaral ha inaugurado el nuevo curso de este formato tan íntimo en acústico en la sala La Movida Madrileña, y allí han deleitado a los asistentes con sus canciones del álbum Dolce Vita y otros temas de su trayectoria. Entre actuación y actuación, han contado entresijos de su carrera y alguna que otra anécdota.

Entre ellas se ha colado este bonito encuentro sobre el escenario ante más de 70.000 personas en el estadio del Atlético de Madrid. El dúo ha dejado claro que les "encanta" Aitana, y que existe muy buena relación entre ellos.

Fue la catalana quien se acercó en varias ocasiones al grupo zaragozano para que se diera esta colaboración en directo: "Como ella es tan expresiva, nos dijo que le encantábamos", ha detallado Eva, teatralizado la escena.

Más tarde volvieron a coincidir, y la autora de 24 rosas fue muy clara con ellos: "Tenéis que veniros a mi concierto en el Bernabéu". "Cuando todavía era en el Bernabéu, claro", ha detallado con cierta lástima la artista. Y es que la exconcursante de Operación Triunfo fue una de las afectadas por la cancelación de los conciertos en el estadio del Real Madrid.

Finalmente, el encuentro entre Amaral y Aitana se dio en el Riyadh Air Metropolitano, convirtiéndose en un momento inolvidable para la cultura pop de nuestro país, pero también para los artistas.