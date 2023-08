Amaral, Madonna, Lana del Rey... Artistas que han hecho 'topless' para reivindicar los derechos de las mujeres

Eva Amaral ha aprovechado su actuación en el Festival Sonorama 2023 para mandar un mensaje reivindicativo sobre la libertad de las mujeres.

"Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso, porque hoy es el día de la revolución", ha dicho alto y claro sobre el escenario mientras el público apoyaba fervientemente su discurso con gritos y ovaciones.

La cantante, de 51 años, ha cantado a pecho descubierto tras su potente alegato feminista, con el que ha apoyado a compañeras de profesión como Rigoberta Bandini o Rocío Sáiz.

Eva se ha coronado como una valiente revolucionaria que ha usado su altavoz como artista para apoyar la lucha por los derechos de las mujeres, pero no ha sido la única en la historia que lo ha hecho.

Tanto artistas de hoy día como legendarias estrellas de la música se han sumado en distintas ocasiones a hacer topless para reivindicar los derechos y libertades de las mujeres.

Hacemos un repaso por las artistas que se han sacado un pecho al puro estilo Delacroix a favor del feminismo.

Madonna

Madonna siempre fue una adelantada a su época.

La reina del pop siempre ha sido un icono para mujeres y colectivo LGTB y, aunque la tachasen de rebelde o irrevetente en ocasiones, la realidad es que la artista fue abriendo paso a las generaciones venideras de mujeres con su libertad sexual.

En 2012, y tras una década sin actuar en Turquía, la artista se bajó momentáneamente el sujetador y mostró un pecho en su show en Estambul.

Rocío Sáiz

Durante el pasado mes de junio en el Orgullo de Murcia, la cantante y activista Rocío Sáiz se vio envuelta en una trifulca con la policía tras quitarse la camiseta durante uno de sus conciertos y quedarse en topless.

Posteriormnte la cantante denunció en su cuenta de Twitter el trato que las autoridades tuvieron sobre ella. "La Policía ha parado el concierto. No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada", explicó Sáiz, a la que una persona de la organización cubrió con una bandera LGTBI.

También ha detallado que el agente le reconoció que si fuese un hombre nola hubiesen detenido y que eso era "lo que habían votado".

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini marcó un antes y un después en la sociedad española con su Ay Mamá, un himno feminista dedicado a las madres y a las tetas, a las que menciona en distintas ocasiones en su canción en frases como:

"Mamá, mamá, mamá

Paremos la ciudad

Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix".

[...]

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas

Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza".

Este fue el sencillo con el que Paula Ribó se presentó al Benidorm Fest para luchar por convertirse en la representante de Eurovisión 2022.

Además de llevar en la escenografía un enorme seno simulando un globo terráqueo, han sido varias las ocasiones en las que ha mostrado un pecho en directo.

Lana del Rey

Hace unos meses la compositora estadounidense Lana del Rey tuvo que lanzar su nuevo álbum con una portada alternativa, ¿el motivo? Le censuraban el pecho.

Pese a que la portada finalmente tuvo que ser otra, la artista publicó la foto que a ella le hubiese gustado usar como carátula visible de su trabajo.

A los fans les encantó esta portada, pero a la hora de publicarla en Instagram se vieron obligado a tapar el pezón porque si no la red social censura la publicación por "contenido sexual". Lo irónico de la situación es que taparon el pecho de la artista con un sticker de un pezón de hombre, que curiosamente no son censurados ni sexualizados.

Victoria D'angelis (Maneskin)

Vic de Angelis es la definición de la frase free the nipple (libera el pezón).

Es habitual que la bajista de Maneskin se suba al escenario con el pecho descubierto, usando originales pezoneras en forma de corazón, estrellas y otras formas geométricas.

La banda de rock italiana representa la libertad y Vic es su vivo ejemplo y, pese a que sus fans lo admiran mucho por sus atrevidos outfits, la MTV no dudó en censurar la actuación del grupo en los VMAS's 2022.