Ana Mena conquista Tokio ante 60.000 personas en su primer concierto en Japón

Ana Mena sigue haciendo historia. Este sábado 30 de agosto, la artista española ha actuado ante más de 60.000 personas en el festival a-nation 2025, uno de los eventos musicales más importantes de Asia, celebrado en el Ajinomoto Stadium de Tokio (Japón).

La malagueña ha sido la única artista no asiática invitada en la historia del festival y ha tenido el honor de compartir cartel junto al grupo japonés XG, consolidando su presencia en el panorama musical internacional. En el mismo cartel figuraban nombres como ZICO, YEJI, TREASURE, NCT WISH o Ayumi Hamasaki, en un fin de semana que ha reunido a algunas de las mayores estrellas del pop asiático y global.

"Actuar en Japón ha sido un sueño. Sentir la energía de 60.000 personas es algo que no olvidaré jamás. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad", ha comentado Ana Mena tras su actuación, donde ha interpretado canciones de su repertorio como Las 12, Música ligera, Me he pillao x ti o A un paso de la luna.

Hacia el final del concierto, la malagueña ha hablado directamente a su público para agradecer el apoyo: "Estoy feliz, estoy muy emocionada. No tengo casi palabras para agradecer este cariño, aquí en Japón. Es mi primera vez; espero que, ojalá, suceda otras muchas veces. Traer un show fuera de España es, yo creo, para todos los artistas. Gracias por esta oportunidad, gracias por la energía".

Este hito marca un nuevo capítulo en la carrera artística de Ana Mena tras un año de fuerte proyección internacional y evolución artística. Así, continúa abriéndose paso en nuevos mercados y consolidando su posición como una de las artistas más influyentes del pop en español.