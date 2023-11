Andy y Lucas anuncian su separación: las causas y las fechas de sus conciertos de despedida

Andy y Lucas dice adiós a los escenarios. El dúo gaditano ha decidido separarse tras 20 años juntos, ocho álbumes de estudio, tres recopilatorio y 20 discos de platino. La pareja musical lo ha anunciado este miércoles en El Hormiguero, en el que han explicado los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y han anunciado una gira de despedida con, al menos, cuatro conciertos.

"Antes que nada llevo todo el día con un pellizco en el estómago que no puedo conmigo", dijo Lucas justo al compartir la noticia, que ha sido motivada por un problema de salud suyo.

Por qué se separa Andy y Lucas

La razón de la separación del dúo tiene que ver con un diagnóstico que Lucas recibió hace aproximadamente un año. "Hace cuestión de cinco años yo tomé las riendas profesionalmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como sabe Andy, soy un psicópata de su trabajo y me gusta llevarlo todo hasta el más mínimo detalle", contó el cantante.

"Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo", añadió Lucas, que explicó que tiene "una pequeña válvula" y toma una medida de dos o tres pastillas diarias para mantener a raya su problema.

También para mantener a raya este problema, ha decidido "bajar un poco el ritmo", una decisión nada fácil para él, según sus propias palabras y según también su compañero. "Yo mismo me enfadé con él este último verano porque no para al teléfono y yo me he enfadado de verdad. De pelearme, de reñirle", contó Andy al hablar de cómo está afrontando esta nueva etapa.

"Fue de decirle 'tío, por favor, te lo pido porque sino me voy a mi casa'. S a él le pasa algo es como si me pasar a mí. He intentado cuidarlo", añadió Andy, que reconoce que Lucas es como su hermano.

Las fechas de la gira de Andy y Lucas

Antes de bajarse de los escenarios, ya sea para siempre o por un tiempo —"No es separarnos es tomarnos un descanso, no sabemos si vamos a volver porque su salud es lo primero" (Lucas)—, la pareja pretende despedirse de su público y ya tiene programada una gira final.

NUESTROS ÚLTIMOS ACORDES tiene programadas ya cuatro fechas, aunque Andy y Lucas no descartan sumar nuevas en un futuro.

Cádiz — 20 de abril (Gran Teatro falla)

— 20 de abril (Gran Teatro falla) Sevilla — 30 de abril (Cartuja Center)

— 30 de abril (Cartuja Center) Barcelona — 27 de abril (Sant Jordi Club)

— 27 de abril (Sant Jordi Club) Madrid — 13 de mayo (Wizink Center)

"Si dentro de esas fechas tenemos la oportunidad de llenarlos, lógicamente abriríamos el abanico para estirarla un poquito más a otras ciudades porque otras personas también tienen derecho a vernos", dijo Lucas sobre sus planes del próximo año.