¡ANTI está terminado! Y Rihanna lo escucha con unos auriculares de 9.000 dólares

Cuando Rihanna lanzó Bitch Better Have My Money pensábamos que el lanzamiento de ANTI era cuestión de semanas. Pero no fue así, hace ya 9 meses que pudimos ver a RiRi rodeada de sus amigas haciendo de las suyas y vengándose de su estafador en un sangriento vídeo... y nada más.

La presentación de la portada del disco en un museo el pasado mes de octubre o las fechas de su tour mundial en noviembre también nos hicieron creer que quizá ANTI llegaría como regalo de Navidad pero por más que se iban desbloqueando las habitaciones de su ANTIdiaRY no teníamos ninguna novedad en cuanto a música se refiere.

Pues bien, ahora Rihanna ha publicado una foto en su cuenta de Instagram donde podemos verla con unos sencillos y nada cargados auriculares dorados que se unen en una corona (¡casi nada!) diseñados por Dolce & Gabana y valorados en 9.000 dólares para anunciarnos que está escuchando su nuevo disco, con lo cual ¡ANTI está acabado!

¿Cuánto tardaremos en escucharlo nosotros?