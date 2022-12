Antonio José: su segundo puesto en Eurovisión Junior, su ritual antes de actuar y su dolorosa ruptura amorosa

Antonio José tiene una increíble trayectoria en el mundo de la música y lleva actuando desde los diez años. El cantante de 27 años tiene ya nueve discos en el mercado y se ha consolidado como un artista conocido a nivel internacional.

Unos inicios divididos entre el fútbol y la música

Desde muy pequeño, los padres de Antonio José tenían distintos intereses sobre su futuro. Su padre, entrenador de un equipo local, quería que se dedicara al fútbol, pero su madre sí pensaba que debía centrarse en la música. En una entrevista con Mundo Deportivo, el cantante andaluz explicó: "Empecé en la cantera del Córdoba. Soy un fanático del fútbol. Jugaba de centrocampista, por eso me gustaban tanto Xavi e Iniesta".

Finalmente, fue su madre la que lo convenció para que se centrara en la música y en 2005 participó en el concurso Veo Veo y quedó segundo con su interpretación de Me derrumbo de David Bisbal.

Su paso por Eurovisión Junior en 2005

Su madre tuvo mucha más influencia en su carrera y, de hecho, fue quien lo apuntó a Eurovisión Junior ese mismo año: "Mi madre llamó para presentarme a Eurojunior y el casting estaba cerrado, pero pude entrar gracias a una amiga suya que presentaba a su hija. Mi madre habló con los responsables del casting y les dijo que esa chica iba con un amigo. 'Pues que se venga', dijeron", contó el artista.

El andaluz ganó así este certamen de preselección con el tema Te traigo flores y puso rumbo a Bélgica, donde se celebró Eurovisión Junior 2005. Después de una brillante actuación, Antonio José se quedó a muy pocos puntos de la primera posición y se posicionó segundo.

Fue un momento bastante duro para él porque acababa de morir su abuela y le dedicó la actuación a ella.

Su triunfo tras ganar 'La Voz'

Durante los siguientes años, el artista lanzó dos discos: Te traigo flores (2005) y Todo vuelve a empezar (2009). Sin embargo, el éxito más rotundo le llegó en 2015 cuando, bajo el consejo de su madre, se apuntó al casting de La Voz. Con mucho trabajo y talento, Antonio José se coronó como el campeón y desde ese momento no ha dejado de triunfar en la música.

Gracias a esta victoria, pudo publicar sus siguientes discos como El viaje, Senti2, A un milímetro de ti o Fénix. Además, también ha colaborado con artistas de la talla de Juan Magán, Greeicy, Alejandro Fernández o Morat.

Su ritual antes de salir al escenario

Antonio José ha revelado en muchas ocasiones que es una persona muy creyente y tiene esto en mente siempre. Del mismo modo, también tiene un ritual que hace siempre que va a salir a actuar porque cree que así le irá bien. En una entrevista con Mujer hoy contó que es algo que lleva muchos años llevando a cabo este rito de sencillo pasos.

"Llevo mis estampas de la Virgen. Soy creyente y siempre las beso antes de empezar. También tengo que entrar con el pie derecho en el escenario, dar dos gritos fuertes y a cantar", detalló.

Su polémica broma en Halloween

En 2020, el cantante quiso gastar una broma a sus seguidores en la noche de Halloween. Compartió dos vídeos en los que se puede ver a un hombre encapuchado colándose en su casa mientras está él con unos amigos.

"Hoy lo que iba a ser una cena entre amigos se ha convertido en una noche agridulce... solo deciros que ha sido solo un susto... todos estamos bien. He querido compartir esto con vosotros", escribió Antonio José en Instagram junto con unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de su vivienda.

La publicación recibió grandes críticas por parte de los seguidores del artista. "No hay necesidad de bromear con algo tan serio", dijeron en redes algunos usuarios. Otros consideraron que es una broma de mal gusto, que no les "hizo nada de gracia" y sufrieron "muchísimo viendo el vídeo". Al final terminó borrando los videos.

Varias semanas después en una conversación con El Mundo, se refirió a esto y zanjó la polémica: "Lo borré porque tampoco quería generar más polémica. Estábamos en casa, estaba India [Martínez] conmigo, ella vive muy cerquita. Y, bueno, su chico es director. Le gusta dirigir cine, hace vídeos y tal. Y le dije: 'Oye, vamos a hacer algo'. Era la noche de Halloween y, bueno, que el que lo haya entendido como algo inoportuno, pues bueno, su sentido del humor no es que esté muy por las nubes. Pero que no pasa nada, para gustos los colores".

Su relación con Marta Marchena y su dolorosa ruptura

Antonio José inició una relación con la influencer Marta Marchena en 2016. Sin embargo, no fue hasta 2020 durante el confinamiento cuando compartió su primera imagen juntos: "Ey, familia de mi alma, os presento a quien me está ayudando a llevar mejor mi confinamiento y a la que me está aguantando las horas y horas de desvelo en las noches, con la música a toda voz. Ella es alguien muy especial para mi... Quererla mucho". La imagen no está ya disponible porque la borró cuando terminaron su relación.

Antonio José y Marta Marchena // Gtres

Fue en 2021 cuando terminó la pareja. Fue bastante duro para el cantante, que ha confesado que su último disco, Fénix, lo escribió para liberar todos los tristes sentimientos que tuvo en ese momento. En una charla con Toñi Moreno el pasado mes de julio, contó: "No estoy enamorado, estoy soltero y entero" y dio varios detalles sobre la ruptura con Marta.

Reflexionó y ante la pregunta de si estaba triste, respondió muy firme: "Sí, a lo bestia, a lo exagerado. Son cosas que pasan".

Sin duda, Antonio José ha vivido experiencias muy enriquecedoras, tanto positivas como negativas, que le han permitido llegar donde ahora está.