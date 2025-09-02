Antonio Orozco anuncia 'La gira de mi vida', su tour por Europa

El año 2025 está siendo, sin duda, uno de los más especiales para la carrera de Antonio Orozco con el lanzamiento de El tiempo no es oro, el último álbum del cantante catalán que calificó en Local de Ensayo Europa FM como el "mejor de su vida".

Un disco con el que Orozco está volviendo a marcar récords de asistencia a sus conciertos y reproducciones de canciones tan especiales como Te juro que no hay un momento que no piense en ti, dedicada a su hija Antonella, y con el que acaba de anunciar un nuevo hito en su carrera: La gira de mi vida, el tour europeo con el que presentará su música en directo en las principales capitales europeas.

Tal y como ha indicado el autor en su publicación de Instagram, recorrerá "seis ciudades" con "un solo sentimiento", dispuesto a emocionar a sus fans en el viejo continente con estos conciertos tan especiales. Las entradas estarán disponibles hoy mismo a partir de las 21:00 horas a través de los canales oficiales de Antonio Orozco, para sus shows en: