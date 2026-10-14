Arde Bogotá, número 1 en ventas con 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)'

Arde Bogotá se ha colocado en lo más alto del ranking de ventas con Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) . El tercer álbum de los de Cartagena se coloca como número 1 de la semana por delante de David Bisbal y Quevedo , siguientes en la lista. Por su parte, Guitarricadelafuente sigue escalando posiciones con Spanish Leather .

Arde Bogotá es el número uno en la lista oficial de ventas esta semana con Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), su tercer trabajo discográfico, según la web El Portal de Música que elabora la asociación de Productores de Música de España (Promusicae) con los datos recogidos del 2 al 8 de octubre.

Detrás de la banda de Cartagena, se sitúa David Bisbal con Eternos; Quevedo con El baifo; Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS; Omar Courtz, con Por si mañana no estoy, y Guitarricadelafuente, con Spanish Leather.

1. Arde Bogotá - Manufacturas del club de la gente sola (MCGS)

- 2. David Bisbal - Eternos

- 3. Quevedo - El Baifo

- 4. Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

- 5. OMAR COURTZ - Por si mañana no estoy

- 6. Guitarricadelafuente - Spanish Leather

- 7. Aitana - Cuarto azul

8. The Beatles - Rubber Soul

- 9. Clarent - No pasa nada hombre

Según ha recordado la discográfica Sony Music, Arde Bogotá —la banda integrada por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y Jota Mercader— ha iniciado una nueva etapa artística con este disco, grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles, junto al reconocido productor Joe Chiccarelli, ganador de varios premios Grammy.

Se trata de once canciones con las que arriesgan con nuevos registros musicales para hablar de la soledad en un mundo atroz, en un esperado trabajo discográfico que comienza a recoger sus frutos con este número uno en ventas en la lista semanal.

Por su parte, Eternos (Universal), de David Bisbal, es un nuevo disco de versiones en el que el cantante almeriense reinterpreta a los grandes de la canción romántica en español de los años 70 y 80, de Julio Iglesias a Raphael, pasando por Juan Gabriel o Camilo Sesto, y con todo el aparato orquestal que demandaban esos arreglos exuberantes.