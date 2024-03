DE 'ETERNAL SUNSHINE'

Ariana Grande se borra la memoria en el videoclip de 'we can't be friends (wait for your love)' para olvidar a Evan Peters

Ariana Grande nos ha puesto sentimentales con el videoclip de su segundo sencillo, we can't be friends (wait for your love), que ha protagonizado junto al actor Evan Peters. Para este proyecto se ha inspirado en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de la que no han faltado referencias.