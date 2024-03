Ariana Grande versiona canciones de Billie Eilish, Taylor Swift y Jennifer Lopez en su paso por SNL

Ariana Grande ha sido una de las anfitrionas de Saturday Night Live, el late show estadounidense por excelencia, tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, eternal sunshine.

La cantante llevaba casi cuatro años sin publicar música, y un par sin hacer una aparición televisiva, y ha vuelto a lo grande en ambas facetas: la artista ha interpretado dos de sus nuevas canciones en directo y ha participado en los cómicos sketches del programa.

Pero sin duda una de las mejores partes de su paso por SNL han sido sus versiones de canciones de algunas de las mujeres más aclamadas de la industria musical: Billie Eilish, Taylor Swift y Jennifer Lopez. Ariana cantando varios fragmentos de sus canciones

Billie Eilish - What was I made for

No aparece en pantalla en este fragmento del sketch, pero la voz de fondo cantando la canción de Eilish para Barbie está interpretada por Ariana.

Taylor Swift - You belong with me

Breve pero suficiente para volver locas a las swifties con la persona del momento, Miss Americana.

Jennifer Lopez - Waiting for Tonight

Bowen Yang, compañero de reparto de Ariana en Wicked, se ha sumado junto a ella a cantar esta canción de la gran JLo.

Tampoco podíamos perdernos las maravillosas actuaciones de Grande de imperfect for you y we can’t be friends (wait for your love), el segundo sencillo de su nuevo disco para el que ha hecho un videoclip muy sentimental junto al actor Evan Peters.

imperfect for you

we can't be friends (wait for your love)

¡Nos ha encantado su regreso a la música y la televisión!