Dónde ver la retransmisión de La Velada del Año VI de Ibai Llanos

En apenas seis ediciones, La Velada del Año se ha convertido en un evento imprescindible para los seguidores de los creadores de contenido del marco hispanohablante. Lo que comenzó como un evento de boxeo entre streamers ha evolucionado hasta convertirse en un show internacional que reúne a decenas de miles de espectadores en un estadio y a millones de personas siguiendo la retransmisión desde sus casas.

En la a edición de 2026, que vuelve a celebrarse en el estadio de La Cartuja de Sevilla, la cartelera de este año estará formada por diez combates, con protagonismo especial para el esperado duelo entre IlloJuan y TheGrefg, y otros enfrentamientos como Plex contra Fernanfloo, RoRo frente a Samy Rivers o Edu Aguirre contra Gastón Edul, como gran reclamo.

Más allá del arte pugilístico, la música volverá a tener un papel protagonista durante toda la velada con las actuaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK junto a La Pantera, aunque el organizador ha adelantado que todavía quedan varios artistas sorpresa por anunciar.

El espectáculo arrancará a partir de las 19:00 horas (hora peninsular de España) y se prolongará durante buena parte de la noche. Antes del primer combate también habrá una previa con la llegada de los participantes, entrevistas y los tradicionales momentos de alfombra roja, por lo que muchos se conectarán desde el inicio para no perderse ningún detalle.

Dónde ver La Velada del Año VI en directo

Como ya es tradición, La Velada del Año VI podrá verse completamente gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos. La retransmisión estará disponible de forma simultánea en Twitch, YouTube y, por primera vez, también en TikTok LIVE, permitiendo seguir el evento desde ordenador, móvil o televisión.

Los aficionados solo tendrán que acceder al perfil oficial de Ibai en cualquiera de estas plataformas unos minutos antes del comienzo para disfrutar de la previa, los diez combates y todas las actuaciones musicales en una de las noches más esperadas del año para el mundo del streaming.