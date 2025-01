Así es la canción que K!ngdom compuso para 'La Voz'

Todo artista tiene un pasado y el grupo K!ngdom no es menos. Ahora se presenta al Benidorm Fest con su canción Me gustas tú, pero esta no es su primera experiencia en un formato televisivo.

La banda madrileña de synth pop, un referente en el género en España, ha estado muy presente en los escenarios desde su formación en 2018, pero también en la pantalla.

De hecho, el grupo compuesto por Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis creó un tema nada menos que para la promoción de edición de La Voz en 2020. Fue la primera vez que el talent show tuvo canción oficial compuesta expresamente para anunciar la nueva entrega.

Así nos lo contó el grupo a Europa FM: "En K!ngdom creíamos que un programa tan emblemático como La Voz se merecía tener una canción propia: La canción de La Voz. De esta forma, se dota al programa de mayor personalidad, imagen e impacto".

La visión internacional del grupo no llega ahora con sus ganas de representar a España en Eurovisión 2025, sino que en ese momento también quisieron dotar a la canción de un toque universal: "Al ser un programa a nivel mundial, pensamos en la importancia de hacer una canción que mezclara inglés y castellano. Vivimos en un mundo global, donde el castellano es tendencia y el inglés consigue llegar a casi todo el planeta".

"El concepto de My Voice es dar voz a la gente con talento y ser la voz de una generación. Ideas que van muy en la línea del programa. Queríamos crear una canción épica que transmitiera energía, fuerza, motivara a cantarla y a que pases a la acción. Por ello, el no callarse o conquistar el mundo son algunos de los mensajes que lanzamos", nos explicó K!ngdom en 2020.

Sus otras canciones para televisión

K!ngdom se adentró en el mundo de la música para televisión antes de participar en La Voz. Y, de hecho, la banda cosechó un gran éxito al crear la canción principal de la banda sonora de la afamada serie Valeria de Netflix.

Tal fue el impacto del tema que la banda consiguió mantenerse durante dos semanas en Los 50 más virales de España en Spotify.

También nos contaron en Europa FM lo que supuso este proyecto: "Nos sorprendió mucho la aceptación del tema y los muchos mensajes y comentarios diciendo que no podían quitársela de la cabeza o que estaban todo el día bailándola en bucle. Fue un orgullo para nosotros el poder entrar en esta lista, ya que es tremendamente complicado y es un reflejo de la cantidad de gente que la compartió en España y fuera de nuestras fronteras".

"Nos encanta la idea de que nuestra música vaya más allá. Siempre intentamos que nuestras canciones vayan ligadas a una potente idea visual. Y por supuesto, uno de nuestros sueños es componer bandas sonoras. Es algo que nos llenaría. Es más, tenemos por ahí una idea loca de escribir un musical…", reflexionó la banda en 2020. Y desde entonces no han parado de cosechar éxitos de distinta índole.

La letra de 'My Voice' de K!ngdom

Wanna win

we are fighting a war that we don′t know how to stop

and I

have a bittersweet feeling bout it

i don't wanna keep thinking bout it

move your feet

cause you will just turn to stone if you dare to stop

I know it,

you know it

oh

porque

una voz

resuena en mi interior

me dice que no calle

que me alce a conquistar el mundo

que no espere otro segundo, no no

This is my...

It is my voice

I′m gonna scream every word for you to remember all

This is my voice

You're gonna hear every word, yeah this is my sound

This is my voice

I'm gonna scream every word for you to remember all

This

Is

My

Voice

y es que qué le voy a hacer

si ni cuando intento que me pase me sale perder

me gusta el fuego, me sobra el miedo

prende si yo quiero

Pulso el botón

pasar a la acción

no voy a parar hasta que todo estalle

i know it,

You know it oh

Porque

una voz

resuena en mi interior

me dice que no calle

que me alce a conquistar el mundo

que no espere otro segundo no no

si esta voz

se convierte en motor

hará que todo estalle

Quiero que todo estalle eh eh

This is my...

It is my voice

I′m gonna scream every word for you to remember all

This is my voice

You′re gonna hear every word, yeah this is my sound

This is my voice

I'm gonna scream every word for you to remember all

This

Is

My

Voice

This is my...

It is my voice

I′m gonna scream every word for you to remember all

This is my voice

You're gonna hear every word, yeah this is my sound

This is my voice

I′m gonna scream every word for you to remember all

This

Is

My

Voice