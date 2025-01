Esta es la canción favorita del Benidorm Fest 2025, según los oyentes de Europa FM

El Benidorm Fest 2025 se acerca a la celebración de sus tres galas, donde se decidirá quién es el representante español para Eurovisión 2025. Después de las dos Semifinales, agendadas para el martes 28 y el jueves 30 de enero, llegará la Gran Final el sábado 1 de febrero para que el público y el jurado tomen la decisión más importante del festival.

Para la edición de este año, el Benidorm Fest ha renovado sus rostros y ha elegido como presentadoras a tres mujeres, dos de ellas repetidoras: Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Además, como novedades, se elimina el voto demoscópico en favor de una aplicación gratuita para votar. La decisión del público, entonces, estará formado mitad y mitad por los mensajes SMS y la app.

Antes, en Europa FM hemos querido que los seguidores de Eurovisión y nuestros oyentes votaran por sus propuestas favoritas entre las 16 canciones del Benidorm Fest. Y lo han hecho a través de una encuesta web donde han puntuado los temas durante tres semanas con una horquilla de cinco estrellas. A continuación, presentamos los resultados en forma de top: desde la candidatura que menos ha convencido hasta la favorita del público.

16. David Afonso - 'Amor barato' - 1102 puntos

Amor barato, compuesta por Luis Ramiro y Alejandro Martínez, es la canción con la que el joven tinerfeño David Afonso se postula para representar a España en Eurovisión 2025. Con ella, apuesta por la fusión de la música de artistas clásicos que le influenciaron de pequeño con sonidos modernos y latinos. La letra habla sobre una ruptura sentimental muy necesaria para su protagonista: "Ya no quiero tu amor barato / Tus mentiras, tus lamentos", canta en el estribillo.

15. Henry Semler - 'No lo ves' - 1103 puntos

Con influencias del folk, el soul y el indie pop, el artista emergente Henry Semler propone un tema melódico a piano sobre la transformación de un amor provocado por el paso del tiempo. "Va sobre que la persona que tienes enfrente, que antes querías, ya no te ve como antes", cuenta el cantante nacido en Estados Unidos y criado en el Mediterráneo.

14. Mawot - 'Raggio di sole' - 1205 puntos

Mawot trae italiano al Benidorm Fest 2025. El alicantino participó en el Festival de Benidorm en 2001 con Verónica, aunque desde entonces centró su carrera en la composición para otros artistas. Ahora, vuelve a los escenarios con Raggio di sole, un tema de estilo dance o techno que reflexiona sobre los recuerdos de la infancia.

13. Lucas Bun - 'Te escribo en el cielo' - 1272 puntos

Una balada fusionada con diferentes estilos es la apuesta del catalán para el Benidorm Fest 2025. Te escribo en el cielo es una emotiva canción que Lucas Bunle dedica a su madre fallecida. "Hoy, siento que lloro y que te extraño / No desaparezcas de mi lado y que te vuelva a ver / Como si fuera ayer", canta en el estribillo.

12. Kuve - 'LOCA XTI' - 1484 puntos

La murciana Maryan Frutos se escabulle en su nombre artístico para cantarle a las personas que nos quieren y nos acompañan durante nuestra vida: "Quiero estar a tu lado / Que tú estés cerca de mí / Que se entere el mundo, no te voy a mentir / Que estoy loca por ti". El pop electrónico marca el ritmo de LOCA XTI, un tema que busca engancharse en todos aquellos que lo escuchen a través de la repetición.

11. Mel Ömana - 'I'm a Queen' - 1550 puntos

Mel Ömana, cuyo nombre real es Melodía Pérez, es una artista canaria que rompe las barreras entre un género y otro, siendo su música una mezcla entre el soul, el reggae, el funk, el hip hop o el son cubano. Así lo demuestra I'm a Queen, su propuesta para el Benidorm Fest 2025 con el que asegura "que todo el mundo lleva una reina dentro".

10. Carla Frigo - 'Bésame' - 1686 puntos

Carla Frigo apuesta por el baile y el pop electrónico con toques de bachata para el Benidorm Fest 2025. Su tema, Bésame, es una propuesta sensual y pegadiza: "Bésame como la última vez / Déjame las huellas en la piel / Haz que dure hasta el amanecer / No vuelvas a desaparecer", canta la catalana durante el estribillo.

9. Chica Sobresalto - 'Mala feminista' - 1764 puntos

Desde Operación Triunfo 2020 o su paso como colaboradora en Cuerpos especiales, Chica Sobresalto llega al Benidorm Fest 2025 después de presentarse con tres canciones. La elegida finalmente ha sido Mala feminista, un tema pop indie donde se libera de las presiones sociales: "No me alegro por ti ni por esa nueva novia tuya / Me arriesgo a perder el carnet de buena feminista", canta Maialen Gurbindo.

8. Sonia y Selena - 'Reinas' - 1837 puntos

En la mitad de la lista se encuentran Sonia y Selena con su regreso a la música: Reinas, un tema con el que rememoran su éxito del pasado. "Vuelvo a sentir fuego en mi cuerpo cuando se acercan / Las noches de verano o es que ya no te acuerdas / Bailemos como antes cuando éramos las reinas / Que todos nos miren, nos miren bailar", cantan en referencia a su éxito Yo quiero bailar.

7. Celine Van Heel - 'La casa' - 1865 puntos

Salsa es lo que trae la española-holandesa Celine Van Heel, que se libera de un amor frustrado en La casa: "Me llevaré tu ropa para no tener frío / Me llevaré toa' las cosas, y tú quédate... / Tú, quédate con la casa", canta en el estribillo. "Es un homenaje a todas las mujeres que se han sentido atrapadas", cuenta la artista.

6. DeTeresa - 'La pena' - 2187 puntos

Inés Ramos de Teresa consigue la sexta posición con una canción coplera fusionada con sonidos electrónicos. La madrileña de 28 años busca ganar el Benidorm Fest con La pena, en cuyos versos asegura que prefiere casarse con "la pena" antes que con un hombre: "Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pеna / Que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera", canta.

5. Daniela Blasco - 'UH NANA' - 2390 puntos

La repetición y los cambios de intensidad en la música son las claves de UH NANA, el tema pop de Daniela Blasco. "El enfoque fue diseñar una pieza pensada para la televisión, que combinara música, coreografía y escenografía para dejar al público boquiabierto", explica la cantante mallorquina, que además está muy vinculada al mundo del baile.

4. K!ngdom - 'Me gustas tú' - 2403 puntos

Kingdom, estilizado como K!ngdom, es la única banda entre los participantes del Benidorm Fest 2025 y han conseguido destacar con Me gustas tú, un tema pop electrónico muy pegadizo que casi consigue entrar en el podio. Una canción con la que sus integrantes representan esas "mariposas en el estómago que a todos nos ha pasado".

3. J Kbello - 'V.I.P.' - 3302 puntos

La medalla de bronce se la lleva la propuesta más urbana del certamen: V.I.P., de J Kbello, quien comenzó su carrera en la danza para dar el salto a la música. Así, combinará sus dos especialidades sobre el escenario del Benidorm Fest para intentar convencer al público. Desde luego, ya lo ha hecho con los oyentes de Europa FM.

2. Lachispa - 'Hartita de llorar' - 4436 puntos

Lachispa, cantante de Chiclana y antigua corista de Rosalía, consigue la medalla de plata mientras en las casas de apuestas se sitúa como la favorita para ganar el Benidorm Fest 2025. Y todo ello, gracias a la fusión entre flamenco y emoción que ha plasmado en Hartita de llorar, donde reflexiona sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad. "Me quiero, aunque a veces me falle / Yo solito me curo / De toitos mis males", canta.

1. Melody - 'Esa diva' - 5204 puntos

Melody llegará al Benidorm Fest 2025 no solo como el rostro más conocido, sino también como la favorita entre los oyentes de Europa FM. La artista de Dos Hermanas (Sevilla), reconocida por su fuerza, su gran voz o éxitos como El baile del gorila, plantea en Esa diva un canto a la igualdad: "Una diva es valiente, poderosa / Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas", canta en el estribillo.

¿Cuál será la propuesta que finalmente convenza al público y al jurado del Benidorm Fest 2025? Habrá que esperar a las 16 actuaciones en directo y a la Gran Final para saber qué canción representará a España en Eurovisión 2025.