Así ha sido la actuación más esperada de Leire Martínez con 'Mi nombre'

Mi nombre es una canción potente con la que Leire Martínez empezó su carrera en solitario, tras su salida como vocalista de La Oreja de Van Gogh después de 17 años junto a la banda. Y la artista ha protagonizado la actuación más esperada defendiendo el mensaje de la canción a capa y espada en un momento en el que su antiguo grupo emprende un camino en paralelo.

La Oreja de Van Gogh anunció unos días que volvía a contar con Amaia Montero como su vocalista, mientras Pablo Benegas se mantendría al margen de la formación. Este lunes 20 de octubre el grupo de pop arrasó en la venta de entradas para su gira Tantas cosas que contar, que se recorrerá multitud de ciudades por toda España.

Horas después, Leire Martínez deleitó al público con una actuación inolvidable de su primer single. Fue en Operación triunfo 2025, concurso musical en el que la vasca es jurado, donde se dio el esperado momento.

La canción Mi nombre fue escogida como canción grupal de la semana, y la intérprete de Tres deseos se subió al escenario con los concursantes al comienzo de la gala. Juntos crearon una actuación llena de cariño, talento y reivindicación de la música en todas sus formas.

Los guiños de Mi nombre a la banda

"Rompiste todo cuando casi estaba perfecto", canta Leire Martínez en Mi nombre. "Siempre pensaste que yo guardaría el secreto | Pero solo dame tiempo | Para demostrar que yo | Nunca fui tuya", continúa la cantante, haciendo referencia a ese polémico comunicado de octubre que ella no firmó.

El tema también incluye un dardo en forma de referencia a una letra de La Oreja de Van Gogh. Leire cita El último vals —su primera canción como vocalista de la banda (2008)— en la frase "aunque duela no voy a olvidar | esos años y siempre serás | bienvenido a este lugar" y añade a continuación un sentimiento de no pertenencia a la banda: "En el que nunca fui tuya". Porque, como ella misma ha dicho en entrevistas, siempre tuvo la sensación de que el grupo siempre ha ido por un lado y ella, por otro.

Ahora, con Mi nombre por bandera, Leire Martínez continúa forjando una carrera en solitario con una esperada gira y un disco que se estrenará en febrero de 2026, tal y como confirmó durante un showcase con Europa FM.