Así es Hannah Waddingham: cuánto mide, su papel en 'Juego de Tronos' y la enfermedad de su hija

Hannah Waddingham es uno de los rostros de Eurovisión 2023. La famosa actriz forma parte del equipo de presentadores, que completan la ucraniana Julia Sanina, y los también británicos Alesha Dixon y Graham Norton.

La intérprete de 48 años empezó su carrera en el mundo de los musicales y fue un nombre frecuente en los carteles de los teatros del West End de Londres —barrio famoso por sus grandes producciones—. El salto al cine y a la televisión llegó años después. Uno de sus primeros papeles en la gran pantalla fue en Los Miserables (2012) como una de las compañeras de Anne Hathaway en la fábrica de Monsieur Madeleine.

El éxito le llegó a través de la pequeña pantalla. La actriz ha salido en Juego de Tronos, donde fue la monja Septa Unella, y es la jefa de Ted Lasso, papel por el que obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos un premio Emmy como Mejor actriz de reparto. Su personaje se mueve por el deseo de venganza hacia su exmarido, a la vez que sucumbe al positivismo de Ted Lasso (Jason Sudeikis) .

A estos papeles hay que sumar a Sofia Marchetti, una de las madres de Jackson en Sex Education. Ella es una deportista nata orgullosa de que su hijo sea un campeón de natación, pero que le presiona demasiado.

Una mujer de altura

Hannah Waddingham llama la atención en las galas de Eurovisión, como en sus papeles en la gran y pequeña pantalla por su estatura. Imposible no preguntarse cuánto mide al verla junto a sus compañeras de rodaje.

Su estatura es 1,80 metros.

Su traumática escena de tortura en 'Juego de tronos'

Aunque Waddingham lleva trabajando tres años en Ted Lasso, fue su personaje en Juego de Tronos el que le hizo ocupar más titulares por la experiencia traumática vivida durante el rodaje de una escena de tortura, en la que no se hizo uso de efectos especiales. Fue 100% real.

"Estuve atada a una tabla de madera con enormes correas durante 10 horas. Y definitivamente, aparte del parto, fue el peor día de mi vida. Porque Lena [Headey] estaba incómoda tirándome líquido a la cara tanto tiempo, y yo estaba fuera de mí. Pero en esos momentos tienes que pensar, ¿aguantas y terminas la escena o te acobardas y te pones en plan, 'No, esto no es lo que firmé, bla bla bla?", apuntó en Collider.

"Lo gracioso fue, cuando terminamos el día de rodaje, y gente como Michel Sapochnik, el director, pasaba con una taza de té y un sándwich en plan, 'hola cariño, ¿estás bien?'. Y yo como 'Pues no mucho'. 'El equipo estaba diciendo que realmente te estamos ahogando aquí', y yo... 'sep, ¡no necesitas contármelo a mí!", añadió.

La escena fue real y lo curioso es que sustituyó a otra todavía más dura. "La iba a violar La Montaña, pero creo que tuvieron tantas quejas con la violación de Sansa que decidieron no seguir con eso", explicó sobre lo ocurrido con su personaje en la serie.

La enfermedad de su hija Kitty

Waddingham no suele hablar de su vida personal, pero sí ha contado los problemas que tuvo para dar la bienvenida a Kitty, su única hija fruto de su relación con el exgerente de hotel Gianluca Cugnetto,

En 2014 reveló en televisión que estaba embarazada y contó que la noticia fue una gran sorpresa. "Me decían que mi fertilidad era tan baja que podría no suceder", le dijo a la presentadora . "Me siento enormemente privilegiada y bendecida. Se siente más importante que cualquier otro trabajo que haya tenido".

De su hija también ha contado que sufre de una enfermedad autoinmune llamada Púrpura de Henoch-Schönlein, una condición que hace que los vasos sanguíneos se hinchen y aumenten las áreas de sangrado debajo de la piel, así como dolor en las articulaciones y el abdomen.

La actriz lo contó en una entrevista con People, en la que explicó también que le llevó mucho tiempo asimilar esta condición y poder hablar de ella.

"Para cualquiera que conozca esta enfermedad, es realmente horrible", explicó en otra entrevista.