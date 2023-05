¿Quiénes son los presentadores de Eurovisión 2023?

El pasado 22 de febrero, la BBC, la cadena de televisión pública de Reino Unido, anunció los nombres de los presentadores que conducirán las tres galas de Eurovisión 2023 celebradas en Liverpool los próximos 9 (primera semifinal), 11 (segunda semifinal) y 13 de mayo (gran final).

El cuarteto elegido como anfitrión de tan esperados momentos han sido la ucraniana Julia Sanina, y los británico Alesha Dixon, Hannah Waddingham y Graham Norton, conocida estrella de la BBC.

Julia Sanina, la estrella ucraniana

Ucrania, ganadora de Eurovisión 2022, debería haber sido la sede este año del festival europeo, pero las trágicas circunstancias en las que se encuentra el país por la invasión rusa obligaron a cambiar la sede y el segundo país clasificado pasó a ser el anfitrión de la siguiente edición. Es por eso que la presencia de Ucrania en la gala será constante en las celebraciones, como homenaje a una nación en guerra.

Uno de esos gestos de apoyo y solidaridad será la presencia de Julia Sanina entre los presentadores. Sanina es una famosa cantante ucraniana, líder del grupo The Hardkiss desde 2011, que se postuló en 2016 como candidata a Eurovisión y, aunque no ganó, consiguió un exitoso segundo puesto.

Además, la artista se ha convertido en una estrella de la televisión en su país: fue finalista del concurso Bailando con las estrellas y es juez del talent show X-Factor.

Durante la primera semifinal de Eurovisión 2023, Sanina interpretará Маяк, un icónico tema de su grupo. La organización asegura que su actuación "simbolizará de muchas maneras cómo el Reino Unido está unido por la música con Ucrania a través de la organización del Concurso 2023 en nombre de los ganadores de 2022".

Alesha Dixon, también escritora infantil

Alesha Dixon es cantante, bailarina, modelo, presentadora y escritora de cuentos infantiles. Se dio a conocer como vocalista del famoso grupo británico femenino Miss-Teeq y, tras su disolución a principios de 2005, comenzó su carrera en solitario.

Fueron sus apariciones en televisión las que terminaron de convertir a la cantante en una cara muy conocida de su país. Tras ganar el concurso de baile Strictly Come Dancing, fue fichada como jurado de ese programa durante las ediciones posteriores y finalmente abandonó ese formato para ser juez del espacio Britain’s Got Talent.

Hace solo unas semanas, además de anunciar su papel como presentadora de Eurovisión, presentó el libro Luna Wolf, Animal Wizard. inspirado en su propia adolescencia y destinado a niños y adolescentes.

Hannah Waddingham, ganadora de un Emmy

Hannah Waddingham es una conocida actriz que comenzó destacando en el mundo de los musicales y fue un nombre frecuente en los carteles de los teatros del West End de Londres —barrio famoso por sus grandes producciones—.

Más tarde dio el salto al cine y, entre otras películas, formó parte del reparto de Los Miserables. En estos últimos días se ha sabido que protagonizará Misión Imposible 8, junto a Tom Cruise.

Uno de los papeles que más fama le ha dado, aunque apareció en pocos capítulos, fue el de la monja Septa Unella, en Juego de Tronos. Después se la ha podido ver en Sex Education, 12 Monos y en Ted Lasso, papel por el que obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos un premio Emmy como Mejor actriz de reparto.

Graham Norton, leyenda de Eurovisión

El presentador y actor irlandés Graham Norton es uno de los comentaristas míticos del Festival de Eurovisión: lleva conduciendo la gala en la BBC desde 2009. En 2016 presentó junto a la sueca Petra Mede la gala del 60º aniversario del certamen y este año, el más especial, será el anfitrión de la retransmisión de la final para toda Europa.

Fue en la emisión de Eurovisión 2012 cuando protagonizó una ardua polémica con la representante española, Pastora Soler, y nuestro país. "A la cantante española se la ve muy emocionada; debe de ser porque tiene una cuenta en Bankia", comentó haciendo alusión a la crisis económica por la que atravesaba España.

Norton es uno de los presentadores estrella de la televisión pública inglesa desde 2001. En la actualidad, dirige y presenta el talk show The Graham Norton Show, uno de los programas más populares de la cadena pública británica galardonado con un premio Bafta. También es el conductor del espacio Queen of the universe, el primer concurso musical de drag queens a nivel mundial producido por la MTV.