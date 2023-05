Así ha sido el concierto de Lola Índigo en el WiZink: temazos de todos sus discos y Quevedo y Belén Aguilera como invitados

Lola Índigo ha vuelto a superarse a ella misma con un conciertazo. La artista ha actuado este sábado en el WiZink (Madrid), donde ha presentado El Dragón, su tercer disco de estudio y ha logrado hacer sold out.

Con las gradas y la pista abarrotadas con 16.000 personas, la cantante ha hecho un repaso por toda su carrera comenzando con An1mal y saliendo de un huevo. Tema tras tema, ha intercalado los singles de su último álbum con algunos clásicos como Ya no quiero na, Maldición o Santería.

Y como no podía ser de otra forma, ha apostado por varios cambios de look donde los colores que más han llamado la atención han sido el verde y el plata. Ambos muy representativos de su 'era dragón'.

El plato fuerte de la velada ha sido la entrada por sorpresa de Quevedo y ambos lo han dado todo interpretando El Tonto, su colaboración que está arrasando en todas las plataformas. Al acabar Lola le ha dedicado unas bonitas palabras al canario y lo ha definido como "uno de los mejores artistas de la actualidad".

Aunque no ha sido el único artista invitado. Belén Aguilera también se ha pasado por el WiZink y ambas han cantado La tirita, su colaboración.

Además, si algo define a Mimi es su respeto por su cuerpo de baile. Tras terminar el concierto, los ha sacado a todos al escenario y les ha dado las gracias uno a uno por el trabajo que han hecho tanto en los ensayos como durante el show.

Se trata de una de las paradas de la intérprete de ABC y en las próximas semanas pisará los escenarios de Barcelona, Alicante, Almería o Murcia entre muchos otros.

Tracklist de 'El Dragón', el disco de Lola Índigo

El Dragón es el tercer disco de estudio de Lola Índigo después de Akelarre y La Niña. Según contó en una entrevista con Europa FM, cierra una especia de trilogía.

"Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal", explicó en abril de 2022.

Sobre el disco también habló con Pablo Motos en El Hormiguero y explicó la historia personal que se esconde tras este trabajo. "Se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", contó la cantante antes de añadir: "Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón".

El álbum está formado por once canciones y cinco de ellas son colaboraciones con María Becerra, Emilia, Saël, Luis Fonsi y Quevedo.

Estas son todas las canciones de El Dragón:

AN1MAL

Discoteka - con Maria Becerra

- con Maria Becerra La Santa

Turismo - con Saël

- con Saël Slowmotion

Corazones rotos - con Luis Fonsi

- con Luis Fonsi Para olvidarme de ti

Las solteras

Ultravioleta - con Emilia

- con Emilia El tonto - con Quevedo

- con Quevedo Dragón

Lola Índigo ha arrasado este sábado después de actuar ante más de 10.000 personas y sacar su 'dragón' interno. Ha interpretado algunos de sus temas más populares y se ha coronado como una de las grandes artistas de nuestra generación.