Así suena 'Funny Little Fears', el primer álbum en solitario de Damiano David | Sony Music

Funny Little Fears, el esperado debut en solitario de Damiano David ya está disponible, un álbum que muestra "una parte muy real" del italiano en cada una de sus canciones, como indicó durante su entrevista con Eva Soriano en Cuerpos especiales, y que promete convertirse en uno de los hitos musicales del año.

El romano se sumerge en un nuevo registro íntimo alejado de las aventuras con su grupo Måneskin, mostrando su faceta más personal a lo largo de las 14 canciones que componen el disco, que ya está disponible en formato digital y físico en vinilo y CD.

Los singles adelanto Born With A Broken Heart, Silverlines, Next Summer y Voices ya daban una muestra de esta nueva aventura profesional de Damiano David, en la que ha contado con las colaboraciones musicales de la cantautora y actriz inglesa Suki Waterhouse en The Bruise y con la polifacética promesa de la música estadounidense d4vd en Tangerine.

Como se puede escuchar en Funny Little Fears, Damiano David no se siente constreñido a ningún género en particular a lo largo del álbum, deslizándose por sonidos como el pop, el rock o, incluso, tramos con arreglos electrónicos para componer lo que ha querido describir como "el diario emocional de mi último año".

Un año en el que, además de este nuevo hito profesional, también ha afianzado su relación sentimental con su compañera Dove Cameron y en el que ha cruzado el Atlántico para establecer en EE.UU. su base de operaciones.

En cuanto a sus próximos pasos, el artista ha programado una gran gira mundial con la que actuará en España en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 21 de septiembre y en el Movistar Arena de Madrid el día 22, con lo que se podrá disfrutar de su nueva música en directo en unos de los conciertos más esperados de la temporada.