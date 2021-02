BTS enamora con su versión del tema de Coldplay 'Fix You'

El grupo surcoreano de K-Pop más relevante, BTS, se ha convertido en el primer grupo asiático en participar en un especial MTV Unplugged.

Uno de los rumores acerca de esta actuación que más emocionó a los fans de todo el mundo, era la posibilidad de que cantaran el tema de Coldplay, 'Fix You', tras empezar a circular por redes sociales las publicaciones de la cuenta en YouTube de MTV Reino Unido en las avanzaban sin querer algunos de los temas que iban a interpretar, como 'Dynamite', 'Life Goes On' o esta cover de 'Fix You'. Al darse cuenta, pusieron esos enlaces como 'Privados', pero el hype ya estaba en marcha... ¡Y no decepcionó!

La banda, sentados en sillas altas y con una iluminación intimista, interpretaron 'Fix You' con sus increíbles voces el mítico himno de superación de la banda británica de Chris Martin.

Para echar más leña al fuego de este desliz, algunas cuentas oficiales como la de Ticketmaster México publicaba un tuit dando por sentado que la banda surcoreana interpretarían el tema de Martin: "BTS haciendo un cover de #FixYou de Coldplay".

El remate al hype lo puso -como no- la siempre fiel y atenta army, que recordó que 'Fix You', perteneciente al álbum de Coldplay X&Y, aparece en la lista de reproducción de Jin en sus cuentas de Spotify y YouTube. ¡Menuda pillada!

LA HISTORIA DETRÁS DE 'FIX YOU' DE COLDPLAY

'Fix You' es sin duda una de las canciones más relevantes de la discografía de Coldplay, un auténtico himno motivacional, una de esas canciones que te hacen mirar hacia dentro para coger impulso y seguir caminando.

La historia de 'Fix You' forma parte ya parte de las anécdotas de la banda, pero para aquellos que no la conozcan, os la contamos.

El tema 'Fix You' lo escribió el vocalista y líder de Coldplay, Chris Martin, al morir el padre de Gwyneth Paltrow, que en aquel entonces era su esposa. De hecho, Bruce Paltrow fue quien le regaló a Chris -poco antes de morir-, el teclado que usa en la canción, y que pudo servir de inspiración para el resto del disco X&Y.

'Fix You' te enseña a recuperarte de una gran pérdida, a reponerte del dolor y seguir adelante.

LETRA DE 'FIX YOU' DE COLDPLAY

When you try your best, but you don't succeed

When you get what you want, but not what you need

When you feel so tired, but you can't sleep

Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face

When you lose something you can't replace

When you love someone, but it goes to waste

Could it be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

And high up above or down below

When you're too in love to let it go

But if you never try, you'll never know

Just what you're worth

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

[Instrumental Bridge]

Tears stream down your face

When you lose something you cannot replace

Tears stream down your face, and I

Tears stream down your face

I promise you I will learn from my mistakes

Tears stream down your face, and I

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

