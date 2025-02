Vanesa Martín lanza el bombazo: su disco 'Casa Mía' tendrá solo una colaboración y será con Joaquín Sabina

Vanesa Martín visitó este martes El Hormiguero con un exclusivón. La cantante se saltó los tiempos de la discográfica y decidió anunciar la fecha de lanzamiento de su próximo disco, Casa Mía, que llegará a principios de mayo.

"Será el 9 de mayo o por ahí", dijo la cantante, que no contenta con este dato quiso compartir una noticia bomba con Pablo Motos. "El disco solo tendrá una colaboración que también te voy a decir a ti. No la he dicho a nadie... ¡Será con el maestro Joaquín Sabina!", añadió recibiendo el aplauso de público.

"Además de admirarlo mucho como artista, como compositor, como poeta, como pintor, como creativo... Es un ser tan generoso, tan amoroso, tan bueno, tan noble... Para mí es familia desde hace muchos años. La vida me lo ha regalado y yo agradecida", apuntó la cantante a la que hemos escuchado cantar con Sabina en numerosas ocasiones.

Así surgió la colaboración de Joaquín Sabina y Vanesa Martín

La colaboración de Vanesa Martín y Joaquín Sabina nació de una tradición. "Yo le enseño el disco porque desde hace unos años tenemos una norma de que yo le enseño los discos cuando todavía están muy verdes y le pregunto cómo lo ve. Entonces le enseñé todas las canciones él me iba comentando todas y una de ellas me dijo 'Qué bonito esto, me recuerda mucho a México, qué bonito'... Ya estoy dejando otro dato ahí", contó la cantante. "No lo puedo evitar. Estoy enamorada de mi disco".

"En una de las canciones me dijo: qué bonito esto, me recuerda mucho a México"

Vanesa se volvió a casa dándole vueltas al tema y, a pesar de que Sabina siempre le dice "Vane, tú tira de mí para lo que tú quieras", no le comentó nada. "Te da corte porque cuando eres muy amiga de alguien muchas veces, te da pudor decir las cosas que piensas en casa", apuntó.

"Se lo comentamos a Jimena, su mujer, y dijo 'pero si te tiró la caña, va a estar encantado'. Le mandé la canción y le digo 'cómo te viene de tono' y me dijo 'te viene fenomenal, parece que la has escrito para mí".