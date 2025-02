La bonita amistad de Vanesa Martín y Joaquín Sabina: "Para mí es familia desde hace muchos años"

Te interesa Vanesa Martín pone a la venta las entradas para su gira en 2025: fechas y ciudades de los conciertos

Vanesa Martín y Joaquín Sabina son amigos desde hace muchos años. La malagueña y el ubetense de nacimiento mantienen una estrecha relación que ahora ha permitido que Sabina participe en el próximo álbum de estudio de Vanesa Martín: Casa mía, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 9 de mayo.

La cantante y compositora ha desvelado el martes 25 de febrero en El Hormiguero que su disco solo cuenta con una colaboración, y esa es la que ha grabado con Sabina. "Además de admirarlo mucho como artista, como compositor, como poeta, como pintor, como creativo... Es un ser tan generoso, tan amoroso, tan bueno, tan noble... Para mí es familia desde hace muchos años. La vida me lo ha regalado y yo agradecida", ha explicado a Pablo Motos.

La colaboración entre Vanesa Martín y Joaquín Sabina, de la que aún se desconoce el título, surgió después de que la artista le enseñara a su amigo las canciones del disco. Él destacó un tema por encima del resto, uno que le recoró "a México". Ella, después de darle muchas vueltas, habló con Jimena, su mujer, quien animó a la artista a proponerle la colaboración: "Pero si te tiró la caña, va a estar encantado", le dijo.

Una amistad fortalecida

Durante los últimos años, Vanesa Martín y Joaquín Sabina han cantado juntos en varias ocasiones. Más allá de que la artista participara en el álbum tributo a Sabina en 2019 con su versión de Yo también sé jugarme la boca, cabe destacar su actuación en el estadio Luna Park de Argentina en noviembre de 2017.

El cantante invitó a la compositora a cantar Y sin embargo, no sin antes presentarla como "una chica que en España ya está llenando cualquier sitio, calentándole el corazón a millones de personas y que está empezando a venir a Buenos Aires".

La relación entre Vanesa Martín y Joaquín Sabina ha conseguido ir más allá de la música a lo largo de los años. Una prueba de ello es que la cantante acudió a la boda civil entre Sabina y su mujer Jimena Coronado el 29 de junio de 2020.

"¡Ayer estuvimos de bodorrio!", desveló Vanesa Martín en su cuenta de Instagram. "Joaquín y Jimena sellaron un amor que después de tantos años sigue fuerte como un abril asomado al calor de la vida. [...] Muchísimas felicidades pareja, me siento tan tan tan afortunada de teneros y disfrutaros de cerca. Aprendo tanto. Os adoro nivel maáximo", escribió.

Ese mismo año, Vanesa Martín compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparecía Sabina con el vinilo de su disco Siete veces sí, un título inspirado precisamente en la canción Siete crisantemos del músico español, tal y como explicó en el programa La Roca.

En diciembre de 2021, Vanesa Martín acudió como invitada al programa de Nuria Rocas, quien aseguró que Sabina dice que no tiene ninguna canción mala. "Claro que tendré canciones malas, lo que pasa que Sabina es muy generoso y me quiere mucho. Para mí es un maestro, un divino, y la vida me ha permitido la suerte de tenerlo muy cerquita", expresó la cantante.