Así suena 'Siete días', el nuevo single de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandinisale de un proyecto para entrar en otro: la artista acaba de presentar la 40º edición de los Goya junto a Luis Tosar, después de ser recordada en estos premios por su actuación de El amor y haberse alzado con un cabezón gracias al tema Solo quiero amor de la película Te estoy amando locamente.

Y ahora la artista presenta por sorpresa su nuevo single, que llega casi un año después del lanzamiento de su último disco, Jesucrista Superestar. La catalana ha compartido en su cuenta de Instagram un adelanto de Siete días, un potente tema que se estrena el viernes 6 de marzo.

La intérprete de Perra ha enseñado la portada del single, en la que tres figuradas dadaístas están sobre un tablero de ajedrez. Y, además, Bandini ha compartido un fragmento de ella misma grabando el tema.

En él aparece gritando a pleno pulmón la canción, revelando así varios versos: "Llevo siete días pensando en ti / No sé si es normal o es que esta droga sube así / Pero calculaba un viaje corto y veo que no / No lo debería haber mezclado con alcohol / No te debería haber mezclado con alcohol".

Los fans de Rigoberta Bandini han recibido con los brazos abiertos este adelanto después de tantos meses sin nueva música de la cantante, y parece que Siete días es el adelanto de un próximo proyecto que está por llegar.