La historia de Rigoberta Bandini: sus inicios como cantante en The Mamzelles, su marido Esteban Navarro y su relación con los Goya

El inicio de la carrera musical de Rigoberta Bandini tiene poco de original en estos tiempos. Pasó con otros muchos artistas, como Quevedo, Nil Moliner, Guitarricadelafuente e, incluso, fuera de nuestras fronteras con Benson Boone. Durante la pandemia y el confinamiento, la viralidad de sus canciones en redes sociales fue la mejor campaña de marketing para lanzar su música y hacerse un hueco en la industria.

La barcelonesa Paula Ribó, su nombre real, antes de ese histórico 2020, ya había entrado en el mundo de la música junto a Bárbara Mestanza y Paula Malia de la mano del grupo The Mamzelles, que también fue un grupo de teatro. Pero fueron sus temas en solitario Too Many Drugs o In Spain We Called It Soledad los que empezaron a acumular millones de escuchas en las plataformas y en YouTube gracias a su especial estilo de melodías electrónicas muy pegadizas y letras llenas de sentido del humor.

Convertida en un fenómeno de pop alternativo, el espaldarazo definitivo para darse a conocer al publico masivo llegó la con la celebración del Benidorm Fest, en enero de 2022, en el que participó con una rompedora canción que se convirtió en un himno feminista, Ay mamá.

En esa primera edición del certamen del que saldría la candidatura a Eurovisión, Bandini fue una de las protagonistas de la polémica que envolvió el evento. Su propuesta partía como una de las favoritas para ganar desde el inicio y su puesta en escena, que incluía una estructura con forma de gran pecho en el escenario, consolidaron su liderazgo junto al grupo gallego Tanxugueiras. Cuando el jurado profesional otorgó la máxima puntuación a Chanel se desató un ‘eurodrama’ y finalmente fue SloMo la canción que nos representó ese año en el festival europeo y consiguió una posición histórica quedando tercera.

La emperatriz Bandini & la mujer Paula Ribó

“En el momento en que no ganamos hubo algo en mí que se puso muy feliz. Comprendí que tenía todo el sentido estar allí para alcanzar un público al que nunca habría llegado, pero que igual ese no era mi camino”, declaró solo unas semanas después de la gran final durante la presentación de la reedición de su novela de autoficción Vértigo.

El libro es “un relato honesto y fresco sobre la crisis de los treinta” y el inicio de una nueva vida para Paula Ribó, que supuso el nacimiento de Rigoberta Bandini —Rigoberta es el nombre que más le gusta y Bandini es un homenaje al protagonista de la novela Pregúntale al polvo, de John Fante, su escritor preferido—.

“Con estos dos nombres puedo tener cosas que no hubiera imaginado, una libertad creativa y de recursos que es un privilegio increíble y que como artista nunca había conocido”, explicaba sobre esta decisión con la que separaba su vida como de cantante, actriz de doblaje —de niña fue la voz de Caillou, el protagonista de una de las series de dibujos animados más famosas a finales de los 90, y también Mérida en la película Brave de Disney—, actriz de teatro y escritora, de su vida como de madre de Nico y pareja de Esteban Navarro, 50% del dúo cómico Venga Monjas junto a Xavi Daura.

“Me quedé embarazada cuando llevaba seis meses con mi pareja. Siempre había querido ser madre, pero estaba cagada porque Rigoberta estaba en el cajón. Y te meten tantos miedos, que me alegro que esto esté funcionando. Ojalá haya chicas de generaciones más jóvenes a la mía que vean que se puede, que puedes tener un hijo y seguir. Sin ser Beyoncé, como una persona normal”, reflexionaba en El Cultural.

Paula Ribó fue madre en 2020, aunque siempre ha dejado claro que no fue tener un hijo lo que inspiró Ay mamá, que esa letra ya llevaba mucho tiempo en un cajón, pero la maternidad sí está en el fondo de muchas de las canciones de su primer disco, La emperatriz, autopublicado y lanzado en octubre de 2022.

“Se trata de un disco muy compacto y coherente, sin grandes contrastes en cuanto a sonido y temáticas, tampoco en temas nuevos como las celebradas Canciones de amor a ti y La Emperatriz, que le da nombre y cierre. Es una gran oda al amor: por la música, por la familia, por la feminidad e incluso por la fe”, señalaba Mondo Sonoro sobre este trabajo en el que se incluían éxitos como Perra, Julio Iglesias, el icono pop con el que la catalana recordaba los viajes en coche escuchando sus canciones, y Así bailaba, su colaboración con Amaia.

Con su primer disco, la artista catalana completó una breve gira durante el otoño de 2022 que se cerró el 18 de diciembre con un exitoso concierto en el Wizink Center de Madrid antes de retirarse de nuevo durante dos años para recuperar el control de su vida: “La verdad es que estoy un poquito hasta el coño de las cosas, ya no puedo más”.

Un Goya, un disco y una nueva gira triunfal

“Lo hice por mi hijo y por mí. El ritmo de la gira era muy frenético y coincidió con su crianza. Empecé a entrar en una inercia que no me gustaba. De repente, se me nubló la vista y todo perdió sentido”, explicaba en una entrevista posterior en El País.

Durante ese descanso decidió dar un importante paso personal: en junio de 2023 se casó con el padre de su hijo y miembro de su banda a las voces y a los teclados. A la celebración asistieron solo familiares y amigos, y fue Ada Colau la encargada de oficiar la boda.

Y aunque se retiró de la esfera pública, la música seguía estando en su vida. Lanzó dos colaboraciones, una con Julieta Venegas y la otra con Pipiolas, trabajó en decenas de canciones para su segundo disco y compuso Yo solo quiero amor para el debut de Alejandro Marín como director de un largometraje, Te estoy amando locamente. Por ella recibió el Goya a la Mejor canción original en la edición de 2024 de los premios más importantes del cine español.

"Se lo quiero dedicar sobre todo a todas mis amigas, amigos y familiares que forman parte del colectivo, porque esta canción la escribí pensando en ellas y en ellos. A todas las han llamado bolleras o maricones en el patio del cole y han tenido que esconder su manera de ser en algún momento por encajar. Solo quiero deciros que es para vosotras, nunca más vulnerarán vuestros derechos", gritó emocionada desde el escenario la cantante.

"A todas las han llamado bolleras o maricones en el patio del cole y han tenido que esconder su manera de ser"

Más de un año después, tras haber lanzado como adelanto los sencillos Soy mayor, Aprenderás —en colaboración con Carmen Lancho—, Si muriera mañana, Kaiman —que estrenó en el Benidorm Fest cuando acudió como artista invitada— y Pamela Anderson, el 21 de marzo de 2025 vio la luz su segundo disco Jesucrista Superstar. Un álbum doble con 22 canciones inspiradas en la música de Franco Battiato, The Beatles, Massiel o Karina, en las que aborda temas como la obsesión con el físico, la dependencia de las redes, lo bueno y lo malo de la religión, la maternidad…

Además, con este nuevo trabajo, la catalana volvía a situarse en el centro del debate: declarada públicamente creyente, en este disco juega con la iconografía religiosa y, de nuevo, mezcla la fe con la sexualidad para reivindicar lo femenino desde espacios tradicionalmente masculinos.

“Me metí en ese jardín yo solita, pero creo que está bien que exista esta voz. La figura de Dios o de lo espiritual se la ha apoderado la derecha. Qué huevos… Lo que tú entiendas por Dios debería ser de izquierdas, porque está más conectado con otra forma de ver la vida. Al venir de contextos conservadores con alta religiosidad, quise poner bombas en esos sitios. Los escombros me explotan en la cara y me duelen, pero no me arrepiento”, señalaba en una entrevista.

En el mes de mayo inició la gira de este disco, con 10 conciertos en 2025 y otros 12 en 2026 —estará en el Sonorama Ribera y en dos noches en las Noches del Botánico—. En su espectáculo, potente y trabajado, con bailarines, vídeos, luces, derroche de vestuario… Bandini también tira de teatralidad para ser la perra, la diva que enseña las tetas, la cantautora y la fiestera.

Paula Ribó volverá a los escenarios el 15 de marzo, en Ciudad de México, después de un descanso de dos meses en la gira en los que ha estado preparando una de sus “actuaciones” más relevantes. A finales de octubre del pasado año se anunció que ella sería, junto al actor Luis Tosar, presentadora de la gala de los Premios Goya 2026.

“Siento mucha responsabilidad, quiero que sea una gala increíble. Estoy muy feliz de compartirlo con Luis y me hace especial ilusión que sea en Barcelona”, aseguraba sobre el gran reto que tiene por delante el próximo 28 de febrero