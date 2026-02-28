Luis Tosar: de ganar tres premios Goya a presentar la gala de 2026

Luis Tosar en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 | Sergio R Moreno / GTRES

Luis Tosar es un rostro insustituible del cine español. El actor gallego de 54 años cuenta a las espaldas con una carrera como actor llena de éxitos, que continúa ampliándose con proyectos de lo más destacados.

Ahora da un pasito más y se convierte en maestro de ceremonias: el actor presenta junto a Rigoberta Bandini la gala celebrada en Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.

Repasamos la trayectoria cinematográfica de Luis Tosar, repleta de títulos que forman parte de la historia cultural de nuestro país:

De la televisión gallega a grandes películas

Nacido en Lugo en 1971, la trayectoria de Tosar comenzó en el teatro en los años 90, y pronto comenzó a destacar gracias a su facilidad por encarnar personajes complejos. De hecho, el suspense y el thriller es el género en el que destaca por excelencia.

Luis Tosar en una presentación | Gtres

Empezó a dejarse ver en la TVG por la serie Mareas Vivas, y pronto saltó a territorio nacional a través de la gran pantalla.

El actor dio sus primeros pasos en el cine en 1998 y pronto comenzó a destacar en películas como Flores de otro mundo y Los lunes al sol. En la década de 2010, el gallego se consagró totalmente en la industria gracias a filmes como También la lluvia, Mientras duermes, El desconocido y Quien a hierro mata, entre otros proyectos.

Tres premios Goya

Luis Tosar puede presumir de tres premios Goya. El actor se alzó con su primer cabezón como Mejor actor de reparto gracias a su papel en Los lunes al sol(2002), del director Fernando León de Aranoa. Tal solo un año después se alzó como Mejor actor protagonista por Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín.

'Los lunes al sol' (2002) | THE MEDIAPRO STUDIO

El tercer galardón llegó gracias a Celda 211 (2009) de Daniel Monzón, película por la que el gallego también ganó a Mejor actor protagonista.

Pero la relación de Luis Tosar con los Goya va mucho más allá: en total, ha estado nominado en 11 ocasiones a estos premios, la última de ellas fue en 2025 por la película La infiltrada.

Su faceta como cómico y cantante

Más allá de sus papeles en el cine, Luis Tosar lleva su profesión también al humor, pues formó parte del trío cómico The Magical Brothers junto a César Goldi y Piti Sanz en los años 90. Para Tosar fue una etapa alternativa y experimental del circuito teatral y cabaret gallego y basada en el humor físico, música en vivo y skectches, entre otros elementos de cabaret.

Precisamente con su compañero Piti Sanz, fallecido en mayo de 2025m formó también un grupo musical, Di Elas, en 2008. Con esta formación versionaban temas cantados por mujeres con letras en gallego y a ritmo de rock noventero.

Todo ello lo dejó a un lado cuando su carrera como actor empezó a despuntar en el cine, pues se centró más en esta rama de su profesión aunque sus últimos trabajos le han devuelto a la pequeña pantalla. Su último trabajo ha sido la serie Salvador.