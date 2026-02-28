¿Quiénes son los presentadores de los Goya 2026? Conoce a Luis Tosar y Rigoberta Bandini

Luis Tosar y Rigoberta Bandini durante el anuncio de los presentadores de los Premios Goya 2026 | Getty Images

La Academia de cine sorprende cada año al elegir a los presentadores de los Premios Goya y en esta ocasión no ha sido diferente.

Tras contar con Los Javis y Ana Belén en 2024 y llamar a Maribel Verdú y Leonor Watling en 2025, para el 40º aniversario de los premios han decidido contar con Luis Tosar y Rigobeta Bandini.

El actor y la cantante se estrenan como maestros de ceremonias aunque no en la fiesta del cine. Los dos tienen gran experiencia porque los dos han sido premiados por la Academia y los dos han cantado en galas anteriores.

Repasamos qué cabezones tiene cada uno y cómo fueron sus actuaciones en 2011 y 2025 respectivamente.

Rigoberta Bandini

Probablemente, mucha gente conozca a Rigoberta Bandini a raíz de su participación en el Benidorm Fest 2022 con su polémico tema Ay Mamá, pero lo cierto es que la artista tiene una amplia carrera.

Antes de adentrarse en el mundo de la música, Paula Ribó (1990) arrasaba como actriz de doblaje, una carrera que empezó en 1997 poniendo voz a Caillou y en la que acumula una larga experiencia con la participación en películas como Monsters, Inc. (Boo), Sweet Home Alabama (Melanie - Rees Whiterspoon) o Zootopia y Zootopia 2 (Judy Hoops).

En 2019 inició su carrera como Rigoberta Bandini publicando Too Many Drugsy In Spain We Call It Soledad. Sin embargo, no fue hasta 2020 que se hizo viral gracias a su canción Perra, consolidándose cada vez más como artista alternativa. Con Ay mamá, no solo quedó en segundo puesto para participar en Eurovisión, sino que creó un himno feminista y uno de los mayores éxitos del año.

Ese mismo año vería la luz su disco La Emperatriz, en el cual destaca la canción homónima. Después de una intensa gira, Rigoberta anunció que haría un parón indefinido para centrarse en su vida familiar —su hijo, junto al actor, cómico y músico Esteban Navarro, nació en 2020— y proteger su salud mental.

Ahora, la cantante vuelve a los Premios Goya tras ganar el cabezón en 2024 por la canción Yo solo quiero amor, escrita para la película Te estoy amando locamente, y arrasar en 2025 cantando El Amor como homenaje a Massiel.

Luis Tosar

Por su parte, el actor Lluis Tosar (1971) es todo un experto en estos premios. El gallego ha sido nominado en once ocasiones y ha ganado tres Premios Goya: Los lunes al sol (2002), Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009).

Su primera vez como candidato fue en 1999 cuando optó al premio a Actor revelación por Flores de otro mundo, de la directora Icíar Bollaín, con quien ha trabajado hasta en tres ocasiones. La última, Maixabel, en 2021.

El intérprete, con una prolífica carrera en el cine (con más de 60 títulos), se hizo famoso en la pequeña pantalla con la serie galega Mareas Vivas y su último trabajo fue también en este terreno, con la serie Salvador.

Ha trabajando en teatro y en la producción estadounidense Corrupción en Miami, aunque tras el rodaje confesó que no le sedujo demasiado el cine del otro lado del charo. "Después de encarnar a un narco no quería volver a meterme en ese rol y tampoco puse demasiado interés en tener una carrera en Hollywood. No era algo que ambicionara. Me centré en los personajes maravillosos que me estaban ofreciendo aquí y luego perdí un poco comba. Es algo que ahora me parece superlejano”, contó en una entrevista en 2024.

Casado con la actriz Luisa Mayol y padre de dos hijos, León y Luana, el actor es integrante del grupo Di Elas, que formó en 2008 junto a Piti Sanz (fallecido en 2025) y que en 2011 publicó su primer y único disco. Ese mismo año se sumó a la gala de los Goya como artista invitado y participó en el número musical de apertura con Paco León, Asier Etxeandía, Hugo Silva y Fernando Guillén Cuervo, entre otros.