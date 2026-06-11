Bad Bunny elige 'Un verano sin ti' como canción exclusiva para su séptimo concierto en Madrid

Bad Bunny canta 'Un verano sin ti' en su séptimo concierto en Madrid | X

No contó con artista invitado, como ya había ocurrido en el concierto del 3 de junio, y tampoco invitó a famosos a La Casita. Sin embargo, lo que no faltó en el séptimo concierto de Bad Bunny en Madrid fue la canción exclusiva.

El cantante puertorriqueño se enfrenta a la recta final de su residencia en Madrid y este miércoles 10 de junio protagonizó un nuevo show en el Metropolitano para el que incluyó en el setlist la canción Un verano sin ti, de su cuarto álbum de 2022.

El público enmudeció cuando la megafonía avisó de la llegada de este momento tan especial dentro del concierto y nada más escucharse los primeros acordes de la canción los gritos hicieron retumbar el estadio.

Bad Bunny hizo vibrar a sus fans que deja las expectativas muy altas de cara a sus próximas citas en Madrid —las últimas de esta fase de la gira—, que tendrán lugar los días 11, 14 y 15 de junio.

Las canciones exclusivas de Bad Bunny en España

El cantante arrancó el periodo europeo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour el viernes 22 de junio y desde entonces sorprende cada noche al público con una canción exclusiva. Repasa las elegidas en Barcelona, las de Lisboa y las (por ahora) siete de Madrid.