Bad Bunny elige 'Un verano sin ti' como canción exclusiva para su séptimo concierto en Madrid
Bad Bunny llevó a sus seguidores a 2022 en su séptima noche en Madrid. El cantante puertorriqueño incluyó Un verano sin ti en el setlist y convirtió el tema en la canción exclusiva del concierto.
Últimas noticias Bad Bunny en Madrid: ningún artista invitado, sin famosos en La Casita y más
Las canciones exclusivas de todos los conciertos de Bad Bunny: de 'Amorfoda' a 'Un verano sin ti'
No contó con artista invitado, como ya había ocurrido en el concierto del 3 de junio, y tampoco invitó a famosos a La Casita. Sin embargo, lo que no faltó en el séptimo concierto de Bad Bunny en Madrid fue la canción exclusiva.
El cantante puertorriqueño se enfrenta a la recta final de su residencia en Madrid y este miércoles 10 de junio protagonizó un nuevo show en el Metropolitano para el que incluyó en el setlist la canción Un verano sin ti, de su cuarto álbum de 2022.
El público enmudeció cuando la megafonía avisó de la llegada de este momento tan especial dentro del concierto y nada más escucharse los primeros acordes de la canción los gritos hicieron retumbar el estadio.
Bad Bunny hizo vibrar a sus fans que deja las expectativas muy altas de cara a sus próximas citas en Madrid —las últimas de esta fase de la gira—, que tendrán lugar los días 11, 14 y 15 de junio.
Las canciones exclusivas de Bad Bunny en España
El cantante arrancó el periodo europeo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour el viernes 22 de junio y desde entonces sorprende cada noche al público con una canción exclusiva. Repasa las elegidas en Barcelona, las de Lisboa y las (por ahora) siete de Madrid.
- La Santa - viernes, 22 de mayo - Barcelona
- Triste junto a Bryant Myers - sábado, 23 de mayo - Barcelona
- Estamos bien - martes, 26 de mayo - Lisboa
- Ignorantes junto a Sech - miércoles, 27 de mayo - Lisboa
- Adivino junto a Myke Towers - sábado, 30 de mayo - Madrid
- Teléfono Nuevo junto a Luar la L - domingo, 31 de mayo - Madrid
- FINAjunto a Young Miko - martes, 2 de junio - Madrid
- Como antes - miércoles, 3 de junio - Madrid
- Coco Chanel junto a Eladio Carrión - sábado, 6 de junio - Madrid
- Dime si te acuerdas - domingo, 7 de junio - Madrid
- Un verano sin ti - miércoles, 10 de junio