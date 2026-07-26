Bad Bunny rompe récords de cifras con ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’

Bad Bunny en su último concierto en el Metropolitano de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Bad Bunny ha vuelto a hacer historia en la industria musical gracias a su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour, que ha cerrado con una recaudación de 467,5 millones de dólares y más de tres millones de entradas vendidas a lo largo de los 55 conciertos del tour.

Unas cifras que le han permitido establecer nuevos récords en el panorama internacional, consolidándose como una de las mayores figuras musicales a nivel global.

La gira, que ha llevado el espíritu puertorriqueño ha inspirado su último álbum, ha conseguido estos nuevos récords, además, sin pisar ningún rincón de Estados Unidos, reforzando el alcance internacional de la música latina, superando las marcas alcanzadas por Luis Miguel en su gira de 2023-24, que llegó a los 409 millones de dólares.

Tal y como indican los datos de Billboard Boxscore, antes de completar esta gira, Bad Bunny ya había superado los 1.000 millones de dólares en ingresos acumulados por conciertos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el primer artista latino en alcanzar esa cifra.