Bad Gyal, de cerca: su edad, su padre actor, su relación con las drogas y su novio

Seamos honestos, muchos de nosotros nos enamoramos de Bad Gyal en 2016 cuando escuchamos por primera vez la frase 'Cuando yo te bailo sé que tú te vuelve' loco' de Fiebre. Fue el paso uno en su carrera musical y a día de hoy, continúa siendo un clásico del dancehall.

El nombre real de Bad Gyal y su padre famoso

Alba Farelo i Solé -su nombre real- nació en Vilassar de Mar (Barcelona) en 1997 antes de dedicarse a la música, estuvo un tiempo trabajando en una panadería de su pueblo y comenzó a estudiar Diseño en Moda, que dejó al poco. Es la menor de cinco hermanos (Paula, Bruno y las gemelas Greta e Irma) y su padre es Eduard Farelo, actor y doblador al catalán de celebrities como Colin Firth.

No lo tuvo nada fácil porque sus padres no entendían el estilo musical que quería seguir, poco frecuente hace unos años en España. "He pasado sola por esto, no me ha ayudado nadie, ni mis colegas del pueblo ni mis padres, nadie entendía mi movida", reveló en una entrevista.

La situación ha cambiado y su padre es su mayor fan. De hecho, critica aquellos que piensan que ha llegado donde está gracias a él: "La única cosa que me fastidia es que algunos medios utilizan la palabra nepobaby para hablar de Alba. ¿Cómo se puede pensar que yo, un pobre actor de este pequeño país, le he echado una mano para que una gran discográfica firme con ella? ¡Es absurdo!".

Colaboraciones con Karol G y Rauw Alejandro

Como joven precaria y entusiasta de la música, comenzó subiendo videos a YouTube y en 2016 se daba a conocer al versionar Work de Rihanna como Pai. Poco después salía Mercadona y al final Fiebre. A los jóvenes les entusiasmó el estilo urbano tan novedoso de Bad Gyal y fue ganando relevancia en España.

En 2018 sacó Worldwide Angel, su segundo EP con canciones tan populares como Internationally, Candela o Tu moto. A día de hoy, Bad Gyal es una auténtica estrella en EEUU, Japón, Alemania y buena parte de América Latina y ha ganado 19 discos de Platino y cinco discos de Oro. Por si fuera poco, ha colaborado con estrellas como Omar Montes, Anitta, Karol G, Rauw Alejandro, Quevedo o Tokischa.

Y el mismísimo Bizarrap ha puesto sus ojos en ella y la quiere para una sesión. En febrero, la catalana lo contaba diciendo que la había llamado, pero no habían hecho nada "porque no era tan fácil" y dejaba claro que "a cada uno le toca cuando le toca".

Su defensa de la 'sexualización' en sus videos

La cantante de 26 años ha sido criticada en muchas ocasiones por enseñar demasiado su cuerpo en sus videos, algo con lo que ella misma está de acuerdo: "Yo me he puesto en ese lugar y que la gente va a opinar, pero no soporto que me digan todo el rato qué tengo que hacer con él", señaló en 2022 para El País.

Además, la mayoría de estos mensajes que recibe son para decirle que se opere: "Que si estoy muy delgada, que si necesito operarme las tetas. ¡Déjame en paz! Como si quiero engordar: te me vas a tragar con 10 kilos de más moviendo el culo en tu cara".

La relación de Bad Gyal con los porros

Si algo caracteriza a Bad Gyal es su complicada relación con las drogas. Desde sus inicios, defendía el consumo de marihuana y ella hablaba claramente de que lo hacía porque le ayudaba a crear nueva música. En 2018, se expresaba así sobre los porros para Vanity Fair.

"La marihuana es mi día a día. La uso para crear y hacer música. Fumo cada día, no molesto a nadie. Entiendo que hay peña a la que no le sienta bien, conozco gente que ha acabado muy mal. Tengo una postura muy diferente respecto a las drogas químicas, no me gustan y no las consumo", decía.

De hecho, en 2019 se viralizó un mensaje que le habían mandado donde le ofrecían cocaína y ella lo publicó en Instagram para dejar ver que odia eso: "La coca es pa feas gracias xao".

Lejos quedan sus años de fumadora de porros y ahora quiere llevar una vida más sana. A mediados de noviembre de este año, confesaba en un pódcast que llevaba un mes sin marihuana: "Estaba tratando de ser más sana. Me daba cuenta de que para dormir la necesitaba, necesitaba dos o tres porros, me levantaba aún fumada... Yo antes, cuando empecé a entrenar y empecé a ir al gimnasio, tenía que darle un poco para ir al gimnasio. Luego ya vi que me mareaba... Dejé de fumar por la mañana, volvía de entrenar y fumaba después de entrenar, también me mareaba... Al final vas notando que es una sustancia que te va impidiendo hacer cosas conforme tú vas evolucionando en tu vida".

Incluso aclaraba que era "cada vez era más aburrida": "Cada vez me siento más abuela, centrada en entrenar, en comer clean, en acostarme temprano, cada vez me gusta menos salir. Creo que la imagen que doy muchas veces no se corresponde tanto a lo que soy en realidad".

Quién es Jorge Rodes, el novio de Bad Gyal

La vida personal de Bad Gyal es un enigma, no habla de nada relacionado con ella. Desde mayo, se le relaciona con el modelo Jorge Rodes por una historia que subieron y en la que salían juntos y en una actitud muy cariñosa.

No se sabe mucho de él. Se dedica profesionalmente al modelaje en la agencia Uno Model y no usa demasiado las redes sociales.

La polémica por rechazar perrear con Rauw Alejandro

A finales de diciembre de este año, Bad Gyal ocupó todos los titulares después de asistir al concierto de Rauw Alejandro a cantar con él y negarse a perrear con él. La de Barcelona, tajante, le dejó bien claro que ella a lo que había ido era a cantar.

En un comunicado posterior, aseguró que no bailó con el artista para evitar especulaciones sobre un romance con Rauw y recalca que en todo momento fue tratada "de lujo".

"Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales", dijo en sus redes.

"Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando solo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria", añadió, justificando su rechazo al artista puertorriqueño.

