Paul McCartney desvela cómo fue su participación en la boda de Taylor Swift | GETTY

La boda que unió a Taylor Swift y Travis Kelce el pasado 3 de julio fue uno de los acontecimientos más destacados del año. Una ceremonia en la que tanto los cónyuges como sus familias y amigos más cercanos disfrutaron de una gran fiesta que, incluso, cerró el icónico Madison Square Garden de Nueva York para el evento.

Uno de los invitados estrella fue el miembro de The Beatles Paul McCartney, que ha recordado algunas anécdotas del momento durante una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel.

"¿Sabías que ibas a cantar antes de entrar?", ha preguntado el conductor del late night al artista, que no ha dudado en asentir. "Sí. Ella me pidió que lo hiciera", a lo que ha añadido que interpretó el clásico de los Beatles de 1964, I Want to Hold Your Hand.

Además, ha explicado que él esperaba haber compartido actuación con la propia Taylor Swift, ya que se encontraba en el escenario. "Le dije: Deberías cantar conmigo. Deberías cantarle a tu hombre", ha recordado entre risas.

Una propuesta que también parece haber convencido a Kimmel, que calificó la sugerencia como "un consejo razonable".