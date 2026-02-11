Bad Gyal desvela el 'tracklist' de 'Más cara', su nuevo disco con colaboraciones secretas

Bad Gyal en el concierto por Palestina de Barcelona, el 29 de enero de 2026 | Gisela Jané / Getty Images

Bad Gyal está cerca de publicar su nuevo álbum de estudio, Más cara, cuyo estreno está previsto para el viernes 6 de marzo. Esto significa que el proyecto llegará apenas unos días antes de empezar la nueva gira de conciertos de la cantante, ya que tiene previsto celebrar once conciertos en 2026.

Ahora, la catalana ha desvelado el tracklist con todas las canciones del disco. Así, Más cara cuenta con un total de 19 pistas, entre las que destacan colaboraciones con Ozuna o Chencho Corleone. Esta última, titulada Choque, verá la luz este viernes 13 de febrero como el último adelanto del álbum antes de su estreno. Sin embargo, hay secretos aún por desvelar.

El tracklist compartido por Bad Gyal oculta seis colaboraciones, y la de Fashion Girl pt.2 parece que contará con más de un artista por la larga extensión del espacio en blanco que esconde los nombres. Por su parte, los fans están pidiendo con fuerza que uno de estos secretos sea una fusión musical con María Becerra. ¿Se cumplirán sus deseos?

La lista de canciones de Más cara cuenta con 16 canciones inéditas, incluido su próximo single con Chencho Corleone. Hasta ahora, Bad Gyal solo había publicado tres canciones del tracklist: su éxito Da Me, su colaboración con Ozuna Última noche y Fuma.

Todas las canciones de 'Más cara', de Bad Gyal