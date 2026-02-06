Bad Gyal publicará su nuevo álbum, 'Más cara', poco antes de empezar su gira

El pasado 26 de enero se cumplieron dos años desde el lanzamiento de La Joia, el último álbum de Bad Gyal. Ahora, la catalana ha anunciado su nuevo álbum de estudio, Más cara, que ya tiene portada y fecha de lanzamiento.

Este proyecto de la intérprete de Fiebre verá la luz el próximo viernes 6 de marzo, apenas unos días antes de empezar su nueva gira de conciertos. Bad Gyal tiene previsto celebrar once conciertos en 2026, aunque ya ha agotado las entradas de dos fechas en el Movistar Arena de Madrid y otras dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La gira tendrá lugar entre el 20 de marzo y el 23 de mayo, por lo que empezará dos semanas después del estreno del álbum. Sin duda, los fans tendrán que escuchar las canciones de Más cara en bucle para llegar a los conciertos con las letras aprendidas.

A nivel visual, la portada del disco está en blanco y negro y muestra a Bad Gyal soltando humo a su propio reflejo.

Fechas de la gira de Bad Gyal en 2026