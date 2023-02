Una bailarina de Harry Styles explica qué ocurrió realmente durante su actuación en los Grammy

Te interesa La historia de amor de Harry Styles y Taylor Swift, por qué rompieron y qué canciones se dedicaron el uno al otro

Harry Styles fue uno de los grandes protagonistas de la 65 edición de los Grammy al alzarse con el mayor galardón, el de Mejor Álbum por Harry's House.

Sin embargo, se sucedieron algunas polémicas alrededor del cantante de 29 años que, poco a poco, se van aclarando. Por un lado, se ha sabido cuál fue la reacción real de Adele cuando le otorgaron este premio, categoría en la que ella también estaba nominada con su trabajo 30. Lo que para algunos fue que la británica se molestó y abandonó la ceremonia en ese momento, ha quedado completamente desmentido gracias a un vídeo publicado por su amiga Lizzo.

Por otro lado, Styles fue uno de los artistas encargados de actuar en la ceremonia y lo hizo con As it was, el primer single que lanzó de su último trabajo. Durante su performance, Harry y sus bailarines recreaban parte del videoclip oficial, en el que bailan sobre una plataforma circular giratoria.

Algunos medios relevantes como Pitchfork, Billboard o Washington Post, además de numerosos espectadores; calificaron esta actuación como la peor de la noche. En algunos momentos tanto el cantante como sus bailarines parecían despistados sobre el escenario, y eso hacía que la calidad vocal de Harry también se viese afectada, pareciendo que le faltaba el aire e incluso que no entonaba bien en algunas ocasiones.

La explicación a la confusa actuación de Harry Styles

Dexter Da Rocha, bailarina de Harry Styles, ha explicado qué ocurrió durante la actuación en su cuenta de TikTok. Al parecer, en el momento en el que tenía que girar la plataforma circular, lo hizo en sentido contrario al que debería y con el que habían ensayado toda la coreografía.

En ese momento, tanto Harry como el cuerpo de baile intentaron improvisar sobre la marcha. "Harry hizo su mejor esfuerzo para caminar mientras cantaba y hacía su bailarina en sentido contrario, lo que fue increíble", ha defendido la coreógrafa.