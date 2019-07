Barbott: "Las limitaciones de espacio para componer ha hecho que desarrollemos más la electrónica"

'Projections' es el segundo álbum de Barbott, que llega tres años después de 'Curves'. Nos lo presentan con 'Find Us', uno de los dos temas en español incluidos en este trabajo. "Me senté delante de una base que había escrito y por algún motivo no me acababa de sonar bien hacer algo en inglés", nos explica Guillem cuando le preguntamos por el motivo de este cambio.

Pero esta no es la única novedad que encontramos en 'Projections', acostumbrados a un sonido más cercano al rock 'indie' de 'Curves' e incluso de sus EPs anteriores, 'Projections' está más centrado en la electrónica: "Por cuestiones de espacio tenía que tocar con un teclado pequeño y entonces jugué más con sintetizadores, le metí una batería más electrónica incluso pensando en Mount Kimbie".

Un nuevo sonido que supo entender y plasmar a la perfección Victor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), productor de este disco que se ha distribuido en países tan dispares como el Reino Unido, Chipre, Grecia Turquía o Japón y que les ha llevado recientemente a cruzar el charco para presentarlo en directo en México, viaje del que nos han contado divertidas anécdotas.

Además, Guillem nos tocó en acústico 'Veronica', tema incluido en 'Projections' y nos hizo una versión de 'Stuck on the puzzle' de Alex Turner.