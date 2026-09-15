El remix de 'BASS PERSUADES': una versión 'madonnizada' del último single de Miley

Miley Cyrus ha vuelto a la actualidad musical con la energía que corresponde a la presentación de su nueva identidad musical: Miley.

Toda una declaración de intenciones en las que la de Tenesse se muestra más auténtica que nunca, incluso prescindiendo de su apellido, y dispuesta a conquistar las listas de baile con su nuevo álbum BASS PERSUADES, que verá la luz el próximo 18 de septiembre.

Miley redobla la apuesta hacia esa voluntad de hacer del baile el sello imperante de su nueva música con este remix de BASS PERSUADES, en el que colabora con el colectivo de postpunk de Model/Actriz. Aquí, el pop electrónico que protagonizó la primera versión deja paso a un ritmo más electrónico, con bajos potentes que rinden homenaje al propio título y que recuerdan a algunos de los grandes éxitos de Madonna.

Solo queda contar los días que faltan para el lanzamiento del álbum y escuchar cómo imprime Miley su nueva personalidad en cada canción.