Beret bromea con Sebastián Yatra en los Premios Odeón: "No te trabes, espero que te la sepas"

Sebastián Yatra iba con prisa en el photocall de los Premios Odeón, pero pasó por nuestro micrófono y pidió a los oyentes de Europa FM que le deseasen mucha suerte sobre el escenario. ¡Se tenía que subir con Beret a cantar 'Lo Siento' y estaba de los nervios!

Poco después nos encontramos con Beret, que con una sonrisa en los labios advirtió al colombiano... "No te trabes hoy, espero que te la sepas", le decía, bromeando y ofreciéndose voluntario para enseñársela en otra ocasión. Y es que el propio cantante admitía que nunca la había cantado con nadie que no fuese Sofía Reyes. "La de 'Lo Siento' es un poco experimento social, porque nunca la he cantado con otra persona que no fuese Sofía Reyes, y hemos estado ensayando... Aunque él solo se sabe el estribillo", confesaba.

BERET, PREMIO ODEÓN AL MEJOR ARTISTA MASCULINO

Alaska y Camela entregaron a Beret el Premio al Mejor Artista masculino, que se subió al escenario para cantar junto a Sebastián Yatra ‘Vuelve’ y ‘Lo Siento’, los temas que han puesto al sevillano bajo el foco mediático.

Fue Ángeles, de Camela, quien protagonizó un "pequeño" fallo que se viralizó rapidísimo en redes sociales. "Un hombre y una mujer de verdad, Beret y Yatra", dijo al presentarlos.

"En el guion ponía eso, de verdad", aseguraba Alaska en 'yu, no te pierdas nada', rompiendo una lanza a favor de la cantante. "Habría que haberlo montado todo con un poquito más de tiempo", decía.