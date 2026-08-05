Beyoncé lanza varios remixes de 'MORNING DEW (DONK)' con JAY-Z incluido

Beyoncé quiere hacer suyo el verano con el lanzamiento de varios remixes de MORNING DEW (DONK), el tema inédito con el que ha celebrado el 20º aniversario de B'Day, su segundo álbum de estudio.

Cabe recordar que MORNING DEW (DONK) es una canción de la gran estrella del pop publicada este julio, pero este tema fue grabado originalmente durante las sesiones de su álbum Beyoncé (2013). Sin embargo, quedó inédito durante años. Con el tiempo, una versión filtrada empezó a circular entre los fans bajo el título Donk, hasta convertirse en una de las canciones inéditas más conocidas de la artista.

Ahora celebra tanto esta canción como las dos décadas de su memorable proyecto no solo con un lanzamiento único, sino con remixes del tema. Y uno de los mayores atractivos del paquete es la inclusión de un remix en el que participa JAY-Z.

La colaboración vuelve a reunir al matrimonio artístico, responsable de éxitos como Crazy in Love, Drunk in Love y '03 Bonnie & Clyde, lo que ha despertado un gran interés entre los fans.

Los otros remixes

Además del remix con JAY-Z, el lanzamiento incorpora otras versiones del tema, como una mezcla alternativa, una versión acústica y la pista original.