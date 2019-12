Billie Eilish cumple 18 años convertida en un icono para la Generación Z

2019 ha sido un año clave para Billie Eilish, que ha visto como se ha convertido en un fenómeno mundial convirtiendo en un éxito todos sus nuevos lanzamientos.

Temas como 'bad guy', when the party's over' o 'bury a friend' acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales más importantes como Youtube o Spotify. En esta última, la estadounidense ha conseguido posicionarse como la segunda artista más escuchada en todo el mundo este año, superada únicamente por Post Malone y su tema 'bad guy' también se sitúa en el segundo puesto de canciones más escuchadas en todo el mundo, ranking liderado por 'Señorita' de Camila Cabello y Shawn Mendes.

Con estas premisas era de esperar que la artista haya sido premiada con tres MTV Music Awards, dos American Music Awards, dos premios Teen Choice Awards y un premio de Nickelodeon. Además de haber sido nominada en varias categorías para los próximos premios Grammy.

Por si fuera poco, la revista Billboard la ha nombrado Mujer del Año por haberse convertido en la representación de toda una nueva generación: "Billie ha irrumpido en la industria del entretenimiento a través de sus plataformas de música y redes sociales, dejando un impacto persistente en el espíritu cultural global. Su habilidad para hablar con la población de la Generación Z, haciendo que adolescentes y adultos más jóvenes se sientan aceptados en la sociedad actual, le ha permitido a Eilish ascender rápidamente a la cima de las listas, rompiendo el molde para esta generación con su color depelo eléctrico y su actitud aguda", explicaba Hannah Karp, directora editorial de Billboard.

UN NUEVO REFERENTE

Además de haber realizado uno de los mejores discos del año con when we all fall asleep where do we go, Billie Eilish ha conseguido convertirse en el icono de una nueva generación. A su corta edad la artista ha conseguido romper todos los estereotipos que debía cumplir una estrella del pop. Lejos quedan las divas del principio del 2000 como Britney Spears o Christina Aguilera, cumpliendo unos patrones en cuanto a belleza, forma de vestir e incluso el contenido de sus letras.

Billie ya no canta a un amor dependiente como hacía Spears en '...Baby One More Time' o servicial al hombre como 'Gennie in a bottle' de Aguilera. Billie transmite problemas con los que se pueden sentir identificados miles de jóvenes y adolescentes como la ansiedad, la depresión o sentirse fuera de lugar dentro de su entorno.

Ella misma ha sufrido graves periodos de depresión que le han llevado a autolesionarse. Por este motivo siempre que puede transmite a sus seguidores la importancia que tiene pedir ayuda en estos casos a familiares o personas cercanas.

De hecho en 'everything i wanted', uno de sus últimos temas, explica que ha soñado que se suicida y que a nadie le importa, pero toda esa oscuridad desaparece cuando despierta y ve que su hermano Finneas está a su lado.

Además, Billie ha explicado que tiene síndrome de Tourette y sinestesia, por lo que su concepto del mundo es muy diferente al de otras personas. Por ejemplo, en una entrevista para Rolling Stone explicaba que su canción 'bad guy' "es de color amarillo y rojo, es el número 7 y huele a galletas".

En cuanto a su imagen, Billie también ha conseguido romper estereotipos. Su forma de vestir o su pelo teñido de colores eléctricos son una de sus señas de identidad que han tenido tanto éxito entre sus seguidores que hasta ha diseñado su propia colección de ropa.

En más de una ocasión ha asegurado que no se siente cómoda vistiendo ropa ajustada y lo ha demostrado en todas sus apariciones públicas, con amplios estilismos que dejan atrás la anterior generación de estrellas del pop ya mencionadas, que basaban su imagen en la sensualidad explotándola al máximo.

Por todos estos motivos Billie Eilish cumple 18 años convertida en todo un referente para una nueva generación que tiene nuevas inquietudes y nuevas preocupaciones y que se ve reflejada en el discurso de la artista.