Bombai carga contra el Benidorm Fest: "El formato se quema porque se maltrata, Sanremo no se ha quemado"

El Benidorm Fest tan solo tiene cuatro años de historia, pero ya tiene muchos críticos con su formato, incluso entre los propios artistas musicales.

Ahora, el grupo Bombai ha explicado su experiencia con la preselección eurovisiva, y por ende ha dado su opinión públicamente sobre el certamen. La banda ha visitado el podcast PopTalks, donde se ha sincerado y se ha mostrado incrédula con el objetivo real del Benidorm Fest.

"¿Cuál es el objetivo del Benidorm Fest? Nosotros nos hemos presentado con una propuesta, pero el Benidorm Fest no ha querido que esa propuesta sea válida para su formato", ha expresado Vicent, miembro del grupo.

"Entonces, ¿cuál es el criterio? Nosotros hemos mandado dos canciones que las radios más importantes de este país las han radiado, con el dinero que eso genera, o sea que malas canciones no son", han defendido el mencionado artista sobre sus intentos de participar en la preselección eurovisiva.

Asimismo, han sido claros con su opinión al respecto, y Vicent se ha mostrado molesto: "Por qué no cogen la mía pero luego cogen otras? Que yo no digo que sean malas, pero que desaparecen".

Por otro lado, Javi ha expresado el tipo de certamen que le gustaría que hubiese en nuestro país: "A mí me encantaría que hubiera un festival en España en el que pudieran ir artistas consagrados". "Dilo abiertamente. El formato se quema porque se maltrata, porque Sanremo no se ha quemado", ha rematado el último de ellos, Ramoneti

"Si no importa la música en un festival de música yo ya no entiendo nada", ha añadido Vicent. Así, Ramoneti ha rechazado completamente la idea de acudir al Benidorm Fest: "No hay reserva, no hay telefonazo que nos puedan pegar ahora mismo que nos haga ir".

"Nos habría gustado ir por lo que van todos, por la exposición mediática que tienes y también por representar a nuestro país", ha añadido, finalmente, Javi. Sin embargo, después de ver los criterios del Benidorm Fest, se alejan mucho del formato.