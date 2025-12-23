Las bonitas palabras de J Balvin a Bad Bunny tras reconciliarse: "Celebro que estemos bien"

Los fans mexicanos de Bad Bunny vivieron un momento histórico para el reguetón en la última cita en Ciudad de México del Conejo Malo: en el concierto de este 21 de diciembre, el puertorriqueño hizo las paces con J Balvin en directo.

Si bien no se conocen los detalles del distanciamiento durante años del colombiano y el intérprete de Estamos bien, lo cierto es por todos era sabido que ya no mantenían aquella bonita relación tanto personal como profesional que los hizo lanzar grandes canciones en colaboración.

Sin embargo, los artistas han sellado la paz sobre el escenario, y lo hicieron entonando su tema La canción. Tras la actuación, ambos se dedicaron unas bonitas palabras, dejando a un lado las rencillas y sosteniendo esa amistad.

Ahora, J Balvin ha querido reflexionar aún más sobre lo que significa Bad Bunny para él en una carta abierta en redes sociales, tras vivir ese bonito momento en concierto: "Hermano, el tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma".

"No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo", comparte el vocalista de Amarillo.

Asimismo, deja claro que está contento con la reconciliación con su compañero: "Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares".

"Te quiero, Benito Antonio", se despide J Balvin. A estas bonitas palabras las acompaña un carrusel de vídeos e imágenes del día del concierto en el que se reconciliaron, tanto en el escenario como en backstage.