Sam Smith y Alicia Keys estrenan una versión de 'I'm Not the Only One'

Sam Smith ha escogido a la cantante estadounidense Alicia Keys para realizar la versión de uno de sus mayores éxitos, I'm Not the Only One.

Hace diez años desde que Smith publicó su primer álbum, In The Lonely Hour, y en su honor ha creado la colaboración con la intérprete de Girl On Fire.

El mes pasado, compartieron escenario en Nueva York para una actuación improvisada en la que precisamente realizaban esta versión.

Desde entonces todos sus fans esperaban que se hiciera realidad este junte en formato estudio.

I'm Not the Only One es uno de los 16 temas que forman el disco debut de Sam Smith. Ahora, una década después, ha decidido hacer una reedición.

In The Lonely Hour es un disco de desamor adolescente que le abrió las puertas de la industria musical, creándose una gran trayectoria que le ha llevado a posicionarse como una de las mayores figuras pop internacionales.

Incluso ha imitado la portada de aquel disco. Eso sí, con un formato e imagen más actual, con barba y tatuajes, demostrando el claro crecimiento personal de Sam Smith.